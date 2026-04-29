Sur Linux, Proton VPN va rendre votre connexion impossible à détecter

Au coeur du chantier, Proton va remplacer le moteur réseau des applications par une base de code entièrement construite autour de WireGuard. Ce protocole, plus récent qu'OpenVPN, repose sur des algorithmes cryptographiques modernes, plus légers et plus efficaces. Avec cette nouvelle architecture, les applications sont plus réactives, offrent une meilleure résistance aux blocages dans les pays qui filtrent les VPN. Les application disposent également des première briques nécessaires au chiffrement post-quantique. Une version bêta de ce nouveau moteur est déjà disponible sur Android et Windows. Les éditions pour macOS, iOS, iPadOS et Linux suivront dans les prochains mois.

L'application Linux bénéficiera par la même occasion d'une refonte visuelle. L'idée est d'aligner son interface sur celle des autres plateformes. Mais surtout, elle recevra aussi la compatibilité avec le protocole Stealth. Rappelons que celui-ci a été développé en interne par Proton. Il a pour but de rendre le trafic VPN indiscernable d'une connexion web HTTPS ordinaire. En pratique, cela complique donc sa détection par les systèmes de filtrage, qu'il s'agisse d'un réseau d'entreprise ou d'un pays qui bloque activement les VPN.