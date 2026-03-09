Dans le détail, l’examen a été mené entre le 19 janvier et le 15 février dernier et portait sur l’ensemble du code de la bibliothèque GotaTun, à l’exception de certaines dépendances externes, de l’interface en ligne de commande et du module interne DAITA. Les auditeurs ont procédé à une analyse du code source, complétée par des tests d’exécution et une comparaison avec les implémentations de référence de WireGuard, notamment celle intégrée au noyau Linux.

La conclusion se veut plutôt rassurante puisqu’aucune vulnérabilité critique, élevée ou même moyenne n’a été identifiée. Assured Security Consultants a néanmoins relevé deux points de faible gravité, corrigés depuis par Mullvad. Le premier concernait la génération d’identifiants de session qui ne respectait pas exactement la spécification de WireGuard, le second l’absence de remplissage des paquets avant chiffrement, qui consiste à ajouter quelques octets supplémentaires aux données pour uniformiser la taille des paquets et ainsi compliquer l’analyse du trafic.

En marge de ces observations, l’audit a également pointé plusieurs pistes d’amélioration techniques, parmi lesquelles la forte dépendance à certaines bibliothèques externes maintenues par un nombre limité de développeurs, ce qui peut augmenter le risque de bugs ou de failles à long terme. Les auditeurs ont aussi suggéré de simplifier la manière dont les données sensibles, comme les clés de chiffrement, sont conservées en mémoire, ainsi que certaines parties du code chargées de traiter les paquets réseau, afin de réduire les risques d’erreurs. Des éléments qui ne constituent pas des failles exploitables dans l’immédiat, mais que Mullvad indique avoir déjà commencé à corriger dans les versions récentes du projet.