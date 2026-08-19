Tous les outils de création par IA à votre disposition sont rassemblés dans l’AI Toolkit. Cela constitue un seul et même espace pour générer du contenu, avec des modèles régulièrement mis à jour.

Vous pouvez aussi bien générer une image, que la mettre en action en vidéo, et créer un son pour accompagner votre mini-film.

Prenons l’exemple de la création d’une voix-off. À partir de votre prompt, sollicitez l’outil ElevenLabs. Le but est d’obtenir un résultat expressif.

Vous pouvez également créer des dialogues dans différentes langues avec la version Multilingual v2 d’ElevenLabs. Artlist vous aide à créer une voix-off au rendu naturel, conservant une narration et un rythme humains.

Divers outils avancés sont à votre main. Avec le Guidance Scale, définissez une intensité des instructions à respecter. Vous pouvez aussi choisir des images de référence, ou même générer du contenu par lots.

Artlist vous permet de conserver vos projets. Si vous souhaitez améliorer votre vidéo l’année prochaine, cela demeure possible.

En conservant vos trames, vos créations deviennent déclinables et facilement reproductibles. Enfin, tous vos contenus générés sont assortis d'une licence commerciale.

Vous conservez le bénéfice de l’utilisation de vos productions sans être exposé à une réclamation au nom du droit d’auteur. Cela est vraiment utile pour ne pas perdre le contenu que vous publiez, tant en termes d’image que de son.