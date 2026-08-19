Gagner en efficacité pour générer du contenu à l’aide d’une intelligence artificielle est facile avec Artlist. Un seul abonnement à cette plateforme, à partir de 9,99 €, rassemble tous les outils nécessaires.
Artlist vous permet de générer des images, des sons, des vidéos comme des voix-off grâce à sa boîte à outils. Laissez libre cours à votre créativité tout en obtenant des résultats de niveau professionnel.
Deux mois offerts pour les lecteurs de Clubic
Une plateforme centralisatrice d’outils et intuitive
Artlist optimise votre création avec un haut niveau de qualité
L’usage de l’intelligence artificielle pour la génération de contenu ne cesse de s’étendre. Image, son, vidéo, l’IA peut vous aider à donner vie à ce que contient votre imagination.
Néanmoins, diverses plateformes sont inégales dans la qualité du contenu qu’elles vous proposent. Une création générée par IA doit paraître authentique pour être efficace. Il est aussi courant de devoir cumuler plusieurs abonnements pour obtenir des outils performants.
Artlist met fin à ces problématiques avec son studio de création. Avec un seul abonnement, vous obtenez une plateforme entièrement dédiée à la génération du contenu que vous désirez.
Artlist vous évite de devoir fragmenter la création de contenu par IA. Le nombre de crédits disponibles dans votre souscription est explicitement annoncé.
Vous connaissez également le volume de ressources nécessaires pour parvenir à créer l’image, la musique ou la vidéo que vous souhaitez. Artlist a le mérite d’être clair sur ce point.
Prenez facilement en main l’AI Toolkit d’Artlist
Tous les outils de création par IA à votre disposition sont rassemblés dans l’AI Toolkit. Cela constitue un seul et même espace pour générer du contenu, avec des modèles régulièrement mis à jour.
Vous pouvez aussi bien générer une image, que la mettre en action en vidéo, et créer un son pour accompagner votre mini-film.
Prenons l’exemple de la création d’une voix-off. À partir de votre prompt, sollicitez l’outil ElevenLabs. Le but est d’obtenir un résultat expressif.
Vous pouvez également créer des dialogues dans différentes langues avec la version Multilingual v2 d’ElevenLabs. Artlist vous aide à créer une voix-off au rendu naturel, conservant une narration et un rythme humains.
Divers outils avancés sont à votre main. Avec le Guidance Scale, définissez une intensité des instructions à respecter. Vous pouvez aussi choisir des images de référence, ou même générer du contenu par lots.
Artlist vous permet de conserver vos projets. Si vous souhaitez améliorer votre vidéo l’année prochaine, cela demeure possible.
En conservant vos trames, vos créations deviennent déclinables et facilement reproductibles. Enfin, tous vos contenus générés sont assortis d'une licence commerciale.
Vous conservez le bénéfice de l’utilisation de vos productions sans être exposé à une réclamation au nom du droit d’auteur. Cela est vraiment utile pour ne pas perdre le contenu que vous publiez, tant en termes d’image que de son.
Seedance 2.5, le nouveau modèle vidéo d'Artlist
Artlist intègre désormais Seedance 2.5, le modèle vidéo le plus avancé de ByteDance. Il génère des clips allant jusqu'à 30 secondes, soit le double des versions précédentes, et accepte jusqu'à 50 références par requête : personnage, style et audio dans une même demande.
L'audio est co-généré avec l'image et se cale automatiquement sur la timeline, sans synchronisation à refaire en post-production.
Voici pourquoi Artlist fait la différence
La centralisation change votre façon de créer
Vous n’avez plus besoin de changer de contexte avec chaque application. Lancez dès à présent votre projet avec l’AI Toolkit d’Artlist sans avoir à démultiplier les plateformes.
Avec plus de 20 millions de ressources sous licence, vous obtenez de très nombreux contenus prêts à l’emploi. Ils sont également pratiques pour vous inspirer.
Votre projet peut mêler image, son et vidéo sans nécessiter d’importation et d’exportation entre différents services. Tout reste organisé, utilisable et réutilisable dans un même endroit.
Pour autant, des intégrations natives sont incluses pour Adobe Premiere Pro, FinalCut Pro et DaVinci Resolve. Vous pouvez facilement poursuivre votre projet comme bon vous semble.
L’AI Toolkit d’Artlist répond aux besoins ponctuels des amateurs et des curieux, tout comme à ceux des professionnels. Les créateurs de contenu, marketeurs et vidéastes disposent de tous les outils nécessaires pour travailler efficacement.
Artlist met également à votre disposition de nombreux articles de blog gratuits pour vous donner des astuces et libérer votre imagination.
Créez selon votre budget avec l’AI Toolkit d’Artlist
Artlist vous propose trois plans d’abonnement principaux. En annualisant votre souscription, - 40 % de réduction sont appliqués sur le prix d’un abonnement au mois.
- AI Starter, à partir de 9,99 € par mois avec 7500 crédits inclus,
- AI Creator, à partir de 41,67 € par mois avec 80 000 crédits et 13 modèles de création IA en illimité inclus,
- AI Professional, à partir de 239,99 € par mois avec 500 000 crédits et 18 modèles de création IA en illimité inclus. Cet abonnement peut être partagé entre 3 personnes maximum.
Avec Clubic, deux mois d'abonnement supplémentaires vous sont offerts sur l'ensemble des forfaits annuels, quel que soit le plan choisi.
Les offres d’Artlist s’adaptent à votre budget. Définissez le nombre de crédits dont vous avez besoin à partir des estimations d’usage fournies.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.