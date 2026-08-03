Lancé en 2023, Site Creator fait de la création de site web un véritable jeu d’enfant. Grâce à son éditeur visuel, l’utilisateur n’a qu’à faire des glisser-déposer pour concevoir ses pages. Le design s’adapte, par la suite, automatiquement, aux écrans des visiteurs. Quant au SEO et au marketing, ils se gèrent en quelques minutes à peine.