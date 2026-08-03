Structurer ses pages, soigner leur apparence, optimiser des contenus… Créer un site est un véritable parcours du combattant, en particulier quand on n’a aucune connaissance en développement web et un budget serré. Heureusement, des solutions existent.
La création de sites s’est considérablement démocratisée ces dernières années. Grâce aux créateurs de sites web, ces outils simples, désormais boostés à l’IA, il est aujourd’hui possible de construire un site web professionnel sans savoir coder. Parmi eux, Site Creator d’Infomaniak, a largement de quoi séduire.
Créer un site web, un défi quand on n’est pas développeur
Créer un site est chronophage. Il est essentiel d’avoir les bons outils pour atteindre ses objectifs.
Le manque de compétences techniques, un véritable frein quand on souhaite créer un site
Trouver le bon hébergeur, configurer son nom de domaine, construire des contenus responsive, gérer la sécurité et les mises à jour… Sans bagage technique, créer et gérer un site devient vite complexe.
Les créateurs de sites web ont été conçus pour éviter que les utilisateurs ne se découragent : ils permettent d’automatiser la partie technique en laissant toute la latitude nécessaire pour créer un site à son image.
La création de contenus, un enjeu souvent sous-estimé
Avoir un site, c’est bien, mais encore faut-il que les internautes puissent y avoir accès. Il faut savoir structurer ses pages, concevoir une stratégie éditoriale, optimiser le texte et les images pour le référencement… Autant de compétences qui ne sont pas à la portée de tous.
Un créateur de sites simplifie toutes ces étapes. Et avec l’arrivée de l’IA, l’utilisateur peut générer des textes optimisés, les reformuler et les traduire en un clin d’œil.
Site Creator, la solution idéale pour créer un site sans prise de tête
Infomaniak a conçu Site Creator pour aider les débutants à se lancer facilement sur le web.
Un outil complet et intuitif avec l’IA en renfort
Lancé en 2023, Site Creator fait de la création de site web un véritable jeu d’enfant. Grâce à son éditeur visuel, l’utilisateur n’a qu’à faire des glisser-déposer pour concevoir ses pages. Le design s’adapte, par la suite, automatiquement, aux écrans des visiteurs. Quant au SEO et au marketing, ils se gèrent en quelques minutes à peine.
Site Creator est doté d’un assistant de rédaction intelligent, basé sur Euria, l’IA souveraine d’Infomaniak. Vous pourrez brainstormer, corriger des fautes d’orthographe, mais aussi améliorer la qualité et le référencement de vos textes. Gain de temps assuré !
Une plateforme pensée pour tous les projets, du blog à l’e-boutique
Que vous souhaitiez créer un site vitrine, un blog ou vous lancer dans l’e-commerce, Site Creator s’adapte en vous proposant de nombreux thèmes modernes et personnalisables.
Un module spécial e-commerce est aussi disponible pour vous aider à gérer vos stocks, vos commandes ainsi que les paiements par carte bancaire, Stripe, Paypal ou Mollie. Vous pourrez ajouter autant de produits que vous le souhaitez et, cerise sur le gâteau, Infomaniak ne prélèvera aucune commission sur vos ventes.
Une solution fiable, accessible et éco-responsable
Sécurité, éco-responsabilité et tarifs attractifs… L’hébergeur Infomaniak a de quoi convaincre les utilisateurs les plus exigeants.
Un hébergement performant, éco-responsable et conforme au RGPD
Derrière Site Creator se trouve Infomaniak, un hébergeur suisse indépendant doté de plus de 30 années d’expérience. Il est aujourd’hui l’une des meilleures alternatives aux GAFAM.
Ce fournisseur respectueux du RGPD héberge les données de ses clients dans des centres éco-responsables basés en Suisse et certifiés ISO 9 001, 14 001, 27 001 et 50 001. Il compense à 200 % ses émissions de CO2, un argument de poids face au contexte environnemental actuel.
Des offres flexibles adaptées à tous les budgets
Infomaniak propose plusieurs forfaits adaptés à tous les besoins. Voici les tarifs avec un engagement de 2 ans :
- Le plan Free, pour tester l’outil, avec 1 page et 5 Go d’espace disque ;
- Le plan Lite, pour les blogs et les sites vitrines, dès 2,35 € par mois : avec 6 pages, 15 Go d’espace et un nom de domaine offert la première année ;
- Le plan Pro, pour les e-commerçants, dès 3,30 € par mois : une formule avec des pages illimitées, 50 Go d’espace, un nom de domaine offert la première année et l’accès à tous les modules.
Pour les projets plus ambitieux, l’offre Hébergement Web, à partir de 5,75 € par mois, comprend l’outil Site Creator Pro, 20 sites PHP et 250 Go d’espace disque.
Envie de vous lancer ? Avec le code CLUBIC50, si vous optez pour une souscription de 12 mois, vous pourrez bénéficier de - 50 % sur Site Creator. Une offre à ne surtout pas manquer.
- moodVersion d'essai disponible
- settingsHébergé / pré-installé
- storageStockage en fonction de l'hébergement
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce