« 18 carats » d’Alonzo, « Comme Caroline » de Zho, « J’ai 10 ans » d’Alain Souchon ou encore « Dans les yeux d’Émilie » de Joe Dassin… Rien de plus naturel que de vouloir s’approprier les chansons que l’on aime. Pouvoir les transformer, les détourner ou les réinventer, mais cette liberté ne doit pas se faire au détriment des artistes.

C’est pourquoi l’accord préalable des ayants droit, obtenu par Deezer, est essentiel. Les morceaux disponibles dans Remix Lab sont uniquement ceux pour lesquels les artistes ont accepté le principe. Une manière de permettre aux fans de laisser libre cours à leur créativité, tout en respectant celles et ceux qui donnent vie à ces chansons.

Qui plus est, cette approche répond à une réalité déjà bien installée sur les réseaux sociaux. 30 % des titres partagés sur TikTok sont aujourd’hui modifiés par les utilisateurs. Les jeunes générations remixent donc déjà la musique. Deezer leur offre donc un cadre éthique pour le faire.