La musique n'a jamais été aussi accessible : des millions de titres dans notre poche, partout. Mais pourquoi se contenter d'écouter un morceau quand on peut le transformer ? C'est tout l'intérêt de Remix Lab, la nouvelle fonction lancée par Deezer.
Un passage que l’on ralentit pour une story, quelques secondes que l’on transforme pour une vidéo sur les réseaux sociaux… Aujourd’hui, la musique ne se contente plus d’être écoutée. Elle se manipule, se transforme et devient un terrain de jeu pour créer de nouveaux contenus, au gré des envies.
La musique comme nouveau terrain de jeu
Découper un passage, accélérer ou ralentir le tempo pour l’accorder à une scène, ajouter quelques effets, faire ressortir les voix ou donner plus de relief aux basses… Grâce à Remix Lab, chacun peut désormais s’amuser avec ses titres préférés et laisser libre cours à sa créativité.
L’intérêt est aussi de pouvoir créer plus facilement des contenus. Une vidéo, une story, un montage ou simplement l’envie de redécouvrir une chanson, quelques réglages suffisent.
Remixer, oui, mais sans oublier les artistes
« 18 carats » d’Alonzo, « Comme Caroline » de Zho, « J’ai 10 ans » d’Alain Souchon ou encore « Dans les yeux d’Émilie » de Joe Dassin… Rien de plus naturel que de vouloir s’approprier les chansons que l’on aime. Pouvoir les transformer, les détourner ou les réinventer, mais cette liberté ne doit pas se faire au détriment des artistes.
C’est pourquoi l’accord préalable des ayants droit, obtenu par Deezer, est essentiel. Les morceaux disponibles dans Remix Lab sont uniquement ceux pour lesquels les artistes ont accepté le principe. Une manière de permettre aux fans de laisser libre cours à leur créativité, tout en respectant celles et ceux qui donnent vie à ces chansons.
Qui plus est, cette approche répond à une réalité déjà bien installée sur les réseaux sociaux. 30 % des titres partagés sur TikTok sont aujourd’hui modifiés par les utilisateurs. Les jeunes générations remixent donc déjà la musique. Deezer leur offre donc un cadre éthique pour le faire.
Une nouvelle façon de vivre la musique
Remix Lab est accessible depuis le Deezer Club ou depuis la page d’un artiste, au sein de l’application. Pas besoin de chercher bien longtemps, la fonctionnalité s’intègre naturellement à l’expérience d’écoute.
Pour que chacun puisse s’en emparer, Deezer mise d’ailleurs beaucoup sur la simplicité d’utilisation. L’interface se veut claire et intuitive, avec des transformations à la portée de tous. On peut ainsi ralentir ou accélérer un morceau en quelques secondes, mais aussi aller plus loin en jouant sur son genre ou son style musical.
En d’autres termes, il n’est pas nécessaire d’avoir passé des nuits derrière une table de mixage pour se lancer. Remix Lab permet de tester, de modifier, de recommencer… Bref, de jouer avec la musique sans se prendre la tête. La création musicale devient ainsi beaucoup plus spontanée, sans avoir de compétences techniques particulières.
Des concours pour pimenter l’expérience
Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi tenter leur chance à l’occasion d’un concours, et apporter leur propre touche au morceau d’un artiste.
Les remixes gagnants seront dévoilés début septembre et réunis dans une playlist Deezer. Les lauréats remporteront également deux billets pour une Purple Door, les événements de Deezer qui permettent aux fans de s’approcher des artistes.
2 mois offerts à Deezer Premium
Deezer est la première plateforme de streaming musical à proposer une fonctionnalité de remix directement intégrée à son service, dans un cadre pensé pour respecter les droits des artistes et avec l’accord préalable des ayants droit. Bien qu’elle soit d’abord lancée en France, Remix Lab a vocation à s’étendre à l’international dans les prochains mois.
Curieux de voir ce que ça donne ?
Et pour ceux qui veulent profiter de Remix Lab en couple ou en famille, des offres avantageuses sont également proposées sur les abonnements Duo et Famille.