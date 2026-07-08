ExpressVPN affine son réseau mondial en multipliant les points de connexion proposés dans son application. Une évolution pratique pour choisir une sortie plus locale, mais qui ne dit pas tout de l’infrastructure réellement déployée.
Un choix local plus riche
Dans les faits, ExpressVPN ne met pas seulement en avant le nombre de pays couverts. Le service insiste cette fois sur les emplacements que l’on peut choisir directement dans l’application. Au Royaume-Uni, par exemple, les internautes peuvent désormais sélectionner Londres, Manchester, Wembley ou les Midlands. Aux États-Unis, le réseau descend jusqu’à des villes moins attendues comme Anchorage, Fargo, Omaha ou Wichita.
Ce maillage plus fin présente un double intérêt. Une localisation plus proche peut réduire la latence. Plusieurs options dans une même région peuvent aussi servir de solution de repli si une connexion se montre lente, instable ou mal reconnue par certains services.
Les nouveaux emplacements sont disponibles dans les clients mobiles et desktop, à condition de disposer de la dernière version.
Un emplacement VPN n’est pas toujours un serveur physique
Derrière les 214 emplacements, il ne faut pas lire 214 pays, ni même forcément plus de serveurs physiques. Ce chiffre indique d’abord où l’on peut faire sortir sa connexion. Il ne dit pas combien de machines tournent derrière chaque point, ni quelle est la taille réelle du réseau. La carte d’ExpressVPN reste répartie dans 113 pays, et le fournisseur ne précise toujours pas le nombre total de serveurs déployés.
Tous les emplacements ne correspondent pas non plus forcément à une machine installée sur place. Comme d’autres VPN, ExpressVPN utilise aussi des emplacements virtuels : l’adresse IP correspond au pays choisi, mais le serveur fonctionne ailleurs, généralement dans un pays voisin, ce qui n’est pas nécessairement un point faible. Ces serveurs virtuels peuvent même permettre de proposer une adresse IP locale dans des zones où l’hébergement physique serait moins fiable, moins rapide ou moins sûr. ExpressVPN les signale sur son site, ce qui permet de savoir exactement ce que l’on sélectionne dans l’application.
- storage3000 serveurs
- language113 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : vitesse et stabilité
ExpressVPN est l’un des VPN premium les plus aboutis du marché. Le service combine des débits très élevés, une excellente stabilité, des applications particulièrement faciles à prendre en main et une infrastructure sérieusement documentée. Lightway tient toujours son rang, la couverture multiplateforme reste exemplaire et l’ensemble inspire confiance pour un usage quotidien soutenu. ExpressVPN conserve en revanche une approche assez épurée, avec moins de réglages avancés que certains concurrents et des performances plus inégales dès que l’on s’éloigne des localisations les plus proches.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Couverture multiplateforme très large
- Transparence et documentation technique solides
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles
Un emplacement VPN correspond au lieu proposé dans l’application pour faire sortir la connexion sur Internet : un pays, une région ou une ville. Cela ne veut pas forcément dire qu’un serveur physique est installé exactement à cet endroit. Un même emplacement peut aussi reposer sur plusieurs serveurs. Le nombre d’emplacements ne permet donc pas de déduire à lui seul la taille du parc de serveurs, ni la capacité réelle du réseau.
Un emplacement virtuel permet d’obtenir une adresse IP géolocalisée dans le pays choisi, alors que le serveur qui traite le trafic se trouve physiquement ailleurs, souvent dans un pays voisin. Ce choix peut permettre de proposer une sortie locale dans des zones où l’hébergement physique serait moins fiable, moins rapide ou plus compliqué à opérer. Ce n’est donc pas forcément un point faible, à condition que le fournisseur indique clairement quels emplacements sont virtuels.
Plus un serveur VPN est proche, plus la latence peut être faible. C’est utile pour les appels vidéo, le jeu en ligne ou la navigation au quotidien. Avoir plusieurs emplacements dans une même zone permet aussi de changer de route si une connexion ralentit, si un point est saturé ou si un service reconnaît mal l’adresse IP utilisée. Le choix d’une ville ou d’une région peut donc jouer à la fois sur les performances et sur la compatibilité avec certains services.