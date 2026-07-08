Foire aux questions

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Quelle différence entre un « emplacement VPN » et un serveur VPN physique ?

Un emplacement VPN correspond au lieu proposé dans l’application pour faire sortir la connexion sur Internet : un pays, une région ou une ville. Cela ne veut pas forcément dire qu’un serveur physique est installé exactement à cet endroit. Un même emplacement peut aussi reposer sur plusieurs serveurs. Le nombre d’emplacements ne permet donc pas de déduire à lui seul la taille du parc de serveurs, ni la capacité réelle du réseau.

Qu’est-ce qu’un « emplacement virtuel » dans un service VPN ?

Un emplacement virtuel permet d’obtenir une adresse IP géolocalisée dans le pays choisi, alors que le serveur qui traite le trafic se trouve physiquement ailleurs, souvent dans un pays voisin. Ce choix peut permettre de proposer une sortie locale dans des zones où l’hébergement physique serait moins fiable, moins rapide ou plus compliqué à opérer. Ce n’est donc pas forcément un point faible, à condition que le fournisseur indique clairement quels emplacements sont virtuels.

Pourquoi choisir une ville ou une région précise peut améliorer la latence et la stabilité d’une connexion VPN ?

Plus un serveur VPN est proche, plus la latence peut être faible. C’est utile pour les appels vidéo, le jeu en ligne ou la navigation au quotidien. Avoir plusieurs emplacements dans une même zone permet aussi de changer de route si une connexion ralentit, si un point est saturé ou si un service reconnaît mal l’adresse IP utilisée. Le choix d’une ville ou d’une région peut donc jouer à la fois sur les performances et sur la compatibilité avec certains services.