Badge autoroute : à quoi sert-il et comment fonctionne le télépéage ?Si vous disposez d’un véhicule, vous avez certainement déjà emprunté une autoroute, et traversé une barrière de péage. Mais savez-vous qu’un badge peut vous aider à rendre votre trajet plus simple ?
Toutes les barrières de péage françaises disposent d’une possibilité de paiement par télépéage.
À chaque barrière de péage traversée, votre badge de télépéage est détecté à votre arrivée, votre paiement est effectué instantanément, et votre trajet reprend plus rapidement.
Dans cet article, apprenez-en davantage sur le badge télépéage, ses points clés, et comment celui-ci est destiné à vous faciliter la vie au quotidien.
Le badge de télépéage, un compagnon aussi discret qu’efficace
Un fonctionnement en 3 étapes
Alors que les vacances d’été 2026 approchent à grands pas, un badge de télépéage peut vous aider à faciliter votre trajet. Concrètement, le processus se fait en 3 étapes.
La première, lorsque vous avez commandé, puis reçu votre badge, est de l’installer sur votre pare-brise, à proximité du rétroviseur central.
Grâce au support autocollant inclus, l’installation, comme le retrait du badge, sont très simples et vous permettent de vous adapter à votre besoin sur vos véhicules de classe 1, 2 ou 5
La deuxième étape est de télécharger l’application Ulys, disponible pour les smartphones sous Android ou iOS. Vous pouvez anticiper vos trajets, localiser des aires d'autoroute, parkings, bornes de recharge et stations-service. Info trafic en temps réel, et connaître votre consommation mensuelle en cours.
Enfin, la troisième et dernière étape est de sereinement vous déplacer, accompagné de votre badge de télépéage. Grâce à sa détection électronique, le passage à chaque barrière de péage vous est facilité.
Votre badge de télépéage fonctionne aussi sur les portions en flux libre
Sur toutes les autoroutes françaises, votre badge de télépéage Ulys est fonctionnel. En bref, à l’approche de chaque barrière de péage rencontrée, vous pouvez emprunter les voies réservées au télépéage, signalées par la lettre « t », en orange.
Certaines voies signalées par “t 30” détectent votre badge jusqu’à la vitesse de 30 km/h, fluidifiant un peu plus encore votre trajet en vous évitant de marquer un arrêt.
De manière générale, avec l’émission d’un son « bip » caractéristique, votre badge de télépéage Ulys vous permet de procéder à un paiement électronique, sans avoir à rechercher votre carte bancaire, vos espèces ou encore votre ticket.
Votre badge de télépéage facilite également le règlement des sections autoroutières en flux libre. Votre paiement est automatisé, quel que soit le concessionnaire autoroutier. Vous pouvez ainsi poursuivre vos trajets tranquillement, sans avoir à vous soucier de la limite des 72h pour effectuer le règlement.
Une flexibilité utile pour les vacances d’été
Un suivi précis de la consommation
En vous rendant sur votre application Ulys, vous pouvez simuler votre prochain trajet et, ainsi, anticiper le coût de votre déplacement concernant les frais de péage.
Que cela soit sur la route des vacances, ou encore pour vos trajets professionnels au quotidien, vous pouvez distinguer vos badges de télépéage sur votre application Ulys. Vous vous rendez sur la Côte d'Azur ? Fluidifiez votre traversée du péage de Saint-Isidore avec Ulys.
Ainsi, vous bénéficiez d’une gestion budgétaire précise, adaptée à chaque type de trajet. Il est possible d’associer vos badges à vos offres en cours, ou encore renseigner une plaque d’immatriculation associée à un badge en particulier.
Des options pour s’adapter à vos déplacements tout au long de l’année
Votre badge de télépéage vous permet également de régler votre stationnement dans plus de 1000 parkings en Europe, ce qui est bienvenu pour éviter le stress d’un ticket égaré.
Concernant votre badge, Ulys est disponible dans plusieurs formules sans engagement, sans frais d’activation, et un prix de 0€ pour les mois non-utilisés.
Si vous souhaitez circuler sur les autoroutes espagnoles, portugaises ou encore italiennes, des options sont disponibles, toutes aussi flexibles.
Dans tous les cas, le service client Ulys reste disponible pour vous accompagner par téléphone au 0808 80 80 08 en France, ou via l’application et site internet Ulys avec un formulaire de contact.