Sur toutes les autoroutes françaises, votre badge de télépéage Ulys est fonctionnel. En bref, à l’approche de chaque barrière de péage rencontrée, vous pouvez emprunter les voies réservées au télépéage, signalées par la lettre « t », en orange.

Certaines voies signalées par “t 30” détectent votre badge jusqu’à la vitesse de 30 km/h, fluidifiant un peu plus encore votre trajet en vous évitant de marquer un arrêt.

De manière générale, avec l’émission d’un son « bip » caractéristique, votre badge de télépéage Ulys vous permet de procéder à un paiement électronique, sans avoir à rechercher votre carte bancaire, vos espèces ou encore votre ticket.

Votre badge de télépéage facilite également le règlement des sections autoroutières en flux libre. Votre paiement est automatisé, quel que soit le concessionnaire autoroutier. Vous pouvez ainsi poursuivre vos trajets tranquillement, sans avoir à vous soucier de la limite des 72h pour effectuer le règlement.