Depuis son lancement, Apple Music propose la même expérience à tous ses abonnés, quelle que soit la formule choisie (individuelle, familiale, étudiante ou Apple One). Chacun accède à l'intégralité des fonctionnalités, sans limitation sur le nombre de titres à passer. Ces deux messages d'erreur repérés dans la version bêta ne correspondent donc à rien dans l'architecture actuelle du service.

Le premier message, "Premium access required", implique logiquement l'existence d'un accès non-premium ou un niveau d'abonnement accès à moins de fonctionnalités. Le second, "Can't skip any more tracks", évoque un quota de passages de titres. C'est le mécanisme appliqué depuis longtemps par Spotify à ses utilisateurs sans abonnement payant : au-delà d'un certain nombre de morceaux passés, le service bloque. Apple Music ne dispose aujourd'hui d'aucun équivalent.

L'année dernière, le responsable d'Apple Music Oliver Schusser, ne se privait pas pour lancer une pique à Spotify et son offre gratuite. Devant David Israelite, président et directeur général de la National Music Publishers' Association, il affirmait :

"Je trouve ça fou qu’après vingt ans, on propose encore de la musique gratuitement. C’est une grave erreur… En tant qu’entreprise, nous considérons la musique comme un art, et nous ne voudrions jamais offrir de l’art gratuitement".

On imagine mal Apple faire marche arrière sur cette décision. Peut-être l'entreprise prépare-t-elle un tarif plus abordable pour accéder aux radios ou à un mode shuffle basé sur une liste de goûts musicaux.