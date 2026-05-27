La Poste ne cachait en tout cas pas les difficultés financières de Tikeasy, qui lui devait encore 5 millions d'euros, sans perspective de remboursement « dans un délai raisonnable », selon une source interne relayée par nos confrères. Un pivot vers la santé et l'autonomie à domicile des seniors avait bien été envisagé, mais les investissements trop timides n'ont pas suffi à sauver l'activité. Une page se tourne, donc, alors même que La Poste continuait, en parallèle, à s'engager pour l'accès au numérique du plus grand nombre.