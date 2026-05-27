La Poste va cesser de commercialiser sa tablette Ardoiz, conçue pour initier les seniors au numérique. Sa filiale Tikeasy fermera définitivement ses portes d'ici un an.
Pendant dix ans, la tablette Ardoiz a été la bouée numérique de milliers de seniors peu à l'aise avec les écrans. À son apogée, lors du Covid, elle s'écoulait à 200 exemplaires par jour. Mais avec seulement 40 000 abonnés restants et un chiffre d'affaires en chute libre, La Poste préfère l'éponge, révèle l'Informé.
La tablette Ardoiz n'a pas résisté à la chute des ventes, La Poste l'abandonne
Ardoiz, c'était l'idée simple d'une tablette pensée pour ceux qui n'avaient jamais touché un écran tactile de leur vie. Avec une interface épurée, une assistance téléphonique incluse et des contenus accessibles, le tout dans un environnement sans publicité ni prise de tête, ses concepteurs avaient presque pensé à tout.
Le bouche-à-oreille a fait le reste, puisque jusqu'à 110 000 seniors ont craqué. Le Covid est arrivé, forçant des millions d'aînés à se connecter pour maintenir le lien avec leurs proches ou accomplir leurs démarches administratives. Aubaine inattendue pour Ardoiz, qui s'est retrouvée en première ligne.
Mais le retour à la normale a été brutal. En cinq ans, le chiffre d'affaires de Tikeasy a été quasiment divisé par deux, passant de plus de 9 millions d'euros en 2020 à seulement 5 millions en 2025. Et la fermeture de près de 200 bureaux de poste cette même année n'a rien arrangé, car c'était là, au guichet, que les postiers vendaient la tablette et parvenaient les seniors de se lancer.
Ce qui attend les 40 000 seniors encore abonnés à la tablette Ardoiz
La décision a été prise, et Tikeasy fermera définitivement dans un an. Les 40 000 abonnés actuels conserveront leurs services jusqu'au printemps prochain. Les vingt salariés de la société nantaise seront licenciés progressivement, une dizaine avant l'été, le reste dans les mois suivants.
La Poste ne cachait en tout cas pas les difficultés financières de Tikeasy, qui lui devait encore 5 millions d'euros, sans perspective de remboursement « dans un délai raisonnable », selon une source interne relayée par nos confrères. Un pivot vers la santé et l'autonomie à domicile des seniors avait bien été envisagé, mais les investissements trop timides n'ont pas suffi à sauver l'activité. Une page se tourne, donc, alors même que La Poste continuait, en parallèle, à s'engager pour l'accès au numérique du plus grand nombre.