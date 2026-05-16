Le lancement du nouveau flagship de Sony a viré au bad buzz cette semaine. Les échantillons publiés pour vanter l'assistant photo IA du téléphone ont déclenché une vague de moqueries sur les réseaux sociaux.
Le 13 mai dernier, Sony a dévoilé le Xperia 1 VIII avec une fiche technique haut de gamme : puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, optiques signées ZEISS, écran LTPO AMOLED de 6,5 pouces et des éléments devenus rares comme la prise jack ou le slot microSD. Vendu à plus de 1 500 euros en Europe, le smartphone mise sur l'intelligence artificielle pour améliorer la photo. Problème : les images de démonstration postées par Sony sur X ont produit l'effet inverse. Les clichés traités par l'AI Camera Assistant sont apparus massivement surexposés, avec des couleurs délavées et des détails perdus. La polémique a rapidement enflé, jusqu'à attirer les moqueries de Carl Pei, qui n'est autre que le patron de Nothing.
Des images IA jugées moins bonnes que les originales
Sony voulait illustrer les capacités de son nouvel assistant IA, mais les images comparatives ont montré l'exact opposé. Les versions retouchées affichent une surexposition massive, un contraste aplati et un rendu HDR surtraité qui écrase les nuances. Sur un portrait, le visage du sujet disparaît presque entièrement sous l'effet du traitement.
Carl Pei a partagé les visuels en commentant : « Ça sent la chasse à l’engagement, non ? ». Sans surprise, sa réaction a amplifié la diffusion du bad buzz. D'autres créateurs ont rejoint la conversation, transformant rapidement l'incident en mème. Certains utilisateurs ont publié leurs propres versions satiriques, poussant la logique jusqu'à des images entièrement blanches accompagnées de remerciements ironiques à Sony pour « l'amélioration ».
Plusieurs hypothèses ont circulé. Soit Sony cherchait effectivement à générer de l'engagement par la provocation, soit les étiquettes « avant » et « après » ont été inversées par erreur. Cette seconde explication paraissait plausible, mais soulevait malgré tout une question : pourquoi Sony n'a alors pas immédiatement supprimé le post et corrigé le tir ?
Sony clarifie le fonctionnement de son outil
Le constructeur japonais a fini par clarifier le fonctionnement de son outil. L’AI Camera Assistant ne retouche pas les clichés automatiquement après la prise de vue : il suggère quatre rendus adaptés à la scène détectée, en jouant notamment sur l’exposition, la tonalité des couleurs, les effets d’objectif ou le bokeh. Libre ensuite à l’utilisateur d’appliquer l’une de ces propositions ou de les laisser de côté. La fonction peut également être désactivée.
Sony a également partagé d'autres exemples montrant des résultats plus cohérents que les premiers visuels controversés. Mais, hélas, cette clarification arrive un peu tardivement puisque la polémique a déjà éclipsé une partie du lancement. Dommage pour le Xperia 1 VIII, dont la partie matérielle a plutôt été saluée pour son positionnement tourné vers les créateurs et pour le maintien de fonctions devenues rares, comme le stockage extensible ou la prise jack.
Pour Sony, le plus difficile sera désormais de refaire parler de son smartphone pour ses qualités, et non pour une démonstration IA devenue incontrôlable.