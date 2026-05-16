Sony voulait illustrer les capacités de son nouvel assistant IA, mais les images comparatives ont montré l'exact opposé. Les versions retouchées affichent une surexposition massive, un contraste aplati et un rendu HDR surtraité qui écrase les nuances. Sur un portrait, le visage du sujet disparaît presque entièrement sous l'effet du traitement.

Carl Pei a partagé les visuels en commentant : « Ça sent la chasse à l’engagement, non ? ». Sans surprise, sa réaction a amplifié la diffusion du bad buzz. D'autres créateurs ont rejoint la conversation, transformant rapidement l'incident en mème. Certains utilisateurs ont publié leurs propres versions satiriques, poussant la logique jusqu'à des images entièrement blanches accompagnées de remerciements ironiques à Sony pour « l'amélioration ».

Plusieurs hypothèses ont circulé. Soit Sony cherchait effectivement à générer de l'engagement par la provocation, soit les étiquettes « avant » et « après » ont été inversées par erreur. Cette seconde explication paraissait plausible, mais soulevait malgré tout une question : pourquoi Sony n'a alors pas immédiatement supprimé le post et corrigé le tir ?