Car oui, Spotify sait exactement combien de fois vous avez relancé ce tube, un peu honteux c’est vrai, qui remonte à quelques années maintenant, mais aussi ce titre qui fera remonter souvenirs et émotions.

Eh bien sûr, il compte bien vous le rappeler publiquement grâce aux cartes de partage prévues spécifiquement pour les réseaux sociaux.