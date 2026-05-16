Spotify célèbre deux décennies d’existence avec un « Wrapped » évènement, qui revient sur l’ensemble de notre activité musicale sur la plateforme. L’occasion sans doute de (re)découvrir quelques casseroles musicales qu’on aurait préféré laisser enterrées…
Chaque fin d’année, c’est devenu un petit rituel numérique, Spotify transforme nos habitudes d’écoute en grande fresque musicale personnelle avec son désormais incontournable récapitulatif Wrapped. Comme évoqué par The Verge, pour célébrer ses 20 ans, la plateforme suédoise pousse le concept encore plus loin avec « Spotify 20: Your Party of the Year(s) », une rétrospective qui ne se contente plus de résumer notre année, mais carrément toute notre vie musicale sur le service. Et autant dire que le voyage temporel promet quelques émotions.
Spotify ressort les dossiers musicaux de toute une vie
Cette nouvelle expérience spéciale anniversaire compile donc des statistiques inédites, issues de l’historique complet des utilisateurs. Spotify affiche notamment notre premier jour sur la plateforme, le tout premier morceau écouté, l’artiste le plus streamé « ever », ou encore le nombre total de chansons différentes lancées depuis notre inscription.
La plateforme ajoute aussi une playlist baptisée « All-Time Top Songs », regroupant nos 120 morceaux les plus écoutés, avec le nombre précis de lectures à l’appui.
Car oui, Spotify sait exactement combien de fois vous avez relancé ce tube, un peu honteux c’est vrai, qui remonte à quelques années maintenant, mais aussi ce titre qui fera remonter souvenirs et émotions.
Eh bien sûr, il compte bien vous le rappeler publiquement grâce aux cartes de partage prévues spécifiquement pour les réseaux sociaux.
Un « Wrapped » géant, pour les 20 ans de Spotify
Depuis une dizaine d’années maintenant, Wrapped est devenu un rendez-vous annuel massif, capable d’inonder les réseaux sociaux pendant plusieurs jours.
Cette version « 20 Ans » pousse simplement l’idée à son maximum, et au lieu d’un résumé annuel, Spotify déroule désormais toute une autobiographie musicale numérique. Une manière habile de rappeler l’ancienneté de la plateforme… Et l’attachement de ses utilisateurs au fil des années.
Le tout reprend les codes visuels et narratifs des Wrapped classiques avec des animations colorées, un storytelling ultra personnalisé et diverses statistiques pensées pour être partagées en story quelques secondes après leur découverte.
Spotify, qui frôlait récemment les 300 millions d'abonnés payants, maîtrise parfaitement cette mécanique sociale depuis plusieurs années, et cette édition anniversaire semble calibrée pour déclencher encore davantage de nostalgie.
Et vous, quel est votre titre le plus streamé sur la plateforme ?