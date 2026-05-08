Pour ce faire, ASUS a fixé son ExpertBook Ultra à un ballon météo. Caméra 360 degrés à l'appui, le constructeur a laissé son ordinateur s'élever lentement jusqu'à atteindre une altitude 7 mètres plus élevée que celle du mythique mont Everest. Juste pour le symbole. Là-haut, l'appareil était exposé à une température de -42,5 °C, mais aussi à une pression atmosphérique ne représentant plus que 30% de celle qu'on trouve au niveau de la mer.

En l'air, comme vous le voyez dans la vidéo ci-dessous, l'ExpertBook est resté opérationnel. L'appareil avait été configuré pour lire en boucle un clip publicitaire ASUS, mission accomplie sans accroc tout au long de ce vol en ballon.

Plus impressionnant peut-être est le retour du PC sur terre, puisque l'appareil a ensuite été lâché jusqu'à atterrir, en parachute, dans un champ à la vitesse pas si négligeable de 26 km/h au moment de toucher le sol. Il continuait alors, impassible, la lecture de son clip vidéo. Pas mal pour un PC de 0,99 kg pour 1,64 cm d'épaisseur.