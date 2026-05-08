L'ExpertBook Ultra peut opérer sans faillir dans les (très) hautes sphères. On le sait, désormais, car ASUS a envoyé son nouvel ultraportable à presque 9 km d'altitude, juste pour nous prouver qu'il fonctionnerait parfaitement là-haut… sans exploser en vol.
Une expérience inutile et donc indispensable ? On vous laissera vous faire votre avis, mais il est certain que l'épreuve d'endurance infligée par les équipes d'ASUS au nouvel ExpertBook Ultra a au moins le mérite d'attirer l'attention. Pour démontrer la résistance de son nouveau PC portable voué aux pros et à l'entreprise, que nous avions eu l'occasion de découvrir en amont du CES, le géant taïwanais l'a expédié vers les hautes sphères… à 8 856 mètres d'altitude.
« Une mission, un Laptop et une question : survivra-t-il ? »
Pour ce faire, ASUS a fixé son ExpertBook Ultra à un ballon météo. Caméra 360 degrés à l'appui, le constructeur a laissé son ordinateur s'élever lentement jusqu'à atteindre une altitude 7 mètres plus élevée que celle du mythique mont Everest. Juste pour le symbole. Là-haut, l'appareil était exposé à une température de -42,5 °C, mais aussi à une pression atmosphérique ne représentant plus que 30% de celle qu'on trouve au niveau de la mer.
En l'air, comme vous le voyez dans la vidéo ci-dessous, l'ExpertBook est resté opérationnel. L'appareil avait été configuré pour lire en boucle un clip publicitaire ASUS, mission accomplie sans accroc tout au long de ce vol en ballon.
Plus impressionnant peut-être est le retour du PC sur terre, puisque l'appareil a ensuite été lâché jusqu'à atterrir, en parachute, dans un champ à la vitesse pas si négligeable de 26 km/h au moment de toucher le sol. Il continuait alors, impassible, la lecture de son clip vidéo. Pas mal pour un PC de 0,99 kg pour 1,64 cm d'épaisseur.
Ground control to Major Tom…
On arguera que le résultat de ce test spectaculaire, à forte visée promotionnelle, n'a au fond rien de très surprenant.
Avant leur entrée sur le marché, les PC portables d'ASUS (tout comme ceux de la concurrence) sont soumis à des tests climatiques, à des chocs, des chutes, des vibrations, et toutes sortes de mauvais traitements permettant d'estimer leur résistance. Si ASUS a investi du temps et des moyens pour tourner cette vidéo, c'est parce que le constructeur était à peu près sûr que son PC était capable de résister à une telle expérience.
Pour rappel, l'ExpertBook Ultra a été lancé en France sur le second trimestre 2026 à partir de 2 915 euros. Sous nos latitudes, l'appareil est disponible en une seule et unique configuration combinant un écran Tandem OLED écran tactile 2,8K (2880 x 1800 pixels) et 120 Hz avec revêtement mat, un processeur Intel Core Ultra 7 356H, 32 Go de LPDDR5X et 1 To de SSD.