En collaboration avec le Samsung Medical Center, la firme coréenne a annoncé avoir mis au point une technologie capable de prédire les malaises vagaux, via les capteurs de la montre Galaxy Watch.
Le malaise vagal est loin d’être un phénomène anecdotique. Comme le souligne l’étude de Samsung, « jusqu’à 40% des personnes subissent une syncope vasovagale au cours de leur vie, et un tiers d’entre elles connaissent des épisodes récurrents ». Ces évanouissements soudains, souvent imprévisibles, représentent un risque majeur de blessures liées aux chutes. Pour répondre à cet enjeu de santé publique, Samsung a mobilisé son expertise en intelligence artificielle et les capteurs de sa Galaxy Watch, comme évoqué par Engadget,
132 patients et une IA entraînée à la variabilité cardiaque
Pour mettre au point cette technologie, une équipe de recherche a mené des évaluations sur 132 patients présentant des symptômes suspectés de malaise. L’expérimentation a eu lieu lors de tests de provocation d’évanouissement en milieu clinique.
Le dispositif technique repose directement sur le capteur de photopléthysmographie de la montre Galaxy Watch 6 portée par les différents patients. Ce capteur, habituellement utilisé pour mesurer la fréquence cardiaque, a ici servi à extraire des données précises sur la variabilité de la fréquence cardiaque.
Ces données ont ensuite été analysées par un algorithme d’IA spécifique, capable de détecter les signes avant-coureurs d’un dysfonctionnement du système nerveux autonome, précurseur de la perte de connaissance.
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Pour prédire les malaises imminents jusqu’à cinq minutes à l’avance
Les résultats publiés par Samsung sont particulièrement prometteurs, puisque l’expérimentation a permis de prédire les épisodes de syncope vasovagale (SVV) imminents jusqu’à cinq minutes à l’avance. Ce délai est crucial, car il offre à l’utilisateur une fenêtre de temps suffisante pour s’asseoir, s’allonger ou se mettre en sécurité avant de perdre connaissance.
En termes de performances pures, l’étude affiche des chiffres solides avec 84,6% d’exactitude globale dans la prédiction, ainsi qu’une sensibilité de 90%, ce qui signifie que l’immense majorité des malaises est correctement identifiée.
À cela s'ajoute une spécificité de 64%, un score cliniquement significatif pour limiter les fausses alertes tout en restant suffisamment protecteur. Des résultats publiés dans la revue European Heart Journal - Digital Health, spécialisée dans la cardiologie numérique.
Bien que cette fonction nécessite encore des étapes de validation réglementaire avant d’être déployée massivement sur nos poignets (possiblement dans le courant de l’été sur les nouvelles générations de Galaxy Watch ?), elle démontre que la Galaxy Watch ne se contente plus de suivre notre activité physique, et vise à devenir un véritable outil de diagnostic préventif.