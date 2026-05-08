Le malaise vagal est loin d’être un phénomène anecdotique. Comme le souligne l’étude de Samsung, « jusqu’à 40% des personnes subissent une syncope vasovagale au cours de leur vie, et un tiers d’entre elles connaissent des épisodes récurrents ». Ces évanouissements soudains, souvent imprévisibles, représentent un risque majeur de blessures liées aux chutes. Pour répondre à cet enjeu de santé publique, Samsung a mobilisé son expertise en intelligence artificielle et les capteurs de sa Galaxy Watch, comme évoqué par Engadget,