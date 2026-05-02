La couleur beige/marron des ventilateurs Noctua est devenue sa marque de fabrique. Certains produits disposent tout de même de modèles noirs, mais avec un certain décalage dans le temps. Noctua nous explique pourquoi.
Spécialiste du refroidissement, Noctua travaille ses ventilateurs comme personne et cette exigence se retrouve dans le passage à de nouvelles couleurs comme les modèles « chroma.black ». Un changement de teinte qui n'a rien d'anodin quand il s'agit de garder d'excellentes performances.
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Une simple question de couleur
Si vous connaissez la marque de solutions de refroidissement pour PC Noctua, vous connaissez forcément son identité à base de couleur beige/marron qui distingue ses produits de la concurrence.
Vous n'êtes sans doute pas non plus sans savoir qu'il y a quelques années, la firme autrichienne est revenue sur cette double teinte en commercialisant des versions noires de certains de ses modèles. Baptisées chromax.black, ces solutions ne concernent pas tous les produits car, comme l'explique aujourd'hui Noctua, cette « recoloration » ne se fait pas en un claquement de doigts.
La complexité de la tâche est aussi ce qui explique pourquoi, quand un produit est adapté à la gamme chromax.black, il faut souvent attendre plusieurs mois après la version beige/marron standard pour le voir débarquer en magasin. Un article sur le site officiel de la marque nous détaille tout ça en insistant tout d'abord sur la nécessaire ré-évaluation des produits.
Noctua explique que ce changement de couleur a bien d'autres implications et qu'une fois le ventilateur passé au chromax.black, il est nécessaire de lui faire repasser toutes les étapes de validation à travers des outils spécifiques à ces versions noires.
Un long processus de validation
Si nous invitons les plus anglophones d'entre vous à consulter l'intégralité de l'article pour en savoir plus, sachez déjà que les éclaircissements apportés par la marque autrichienne se focalisent sur les ventilateurs haut de gamme.
Il est ainsi question des modèles NF-A12x25, NF-A12x25 G2 et NF-A14x25 G2, lesquels – véritables pièces d'ingénierie – emploient des roues Sterrox LCP. Leur conception unique se base sur des pales extrêmement proches du cadre : on parle de 0,5 mm sur les versions 120 mm des ventilateurs et de 0,7 mm pour les modèles de 140 mm de diamètre.
Reposant sur une technique de moulage par injection, Noctua précise ne plus être loin des limites pratiques de cette technique avec de tels écarts. La firme souligne que même de légers changements peuvent avoir un impact important sur le comportement du ventilateur : la stabilité des pales est ici soulignée de même que la bonne circulation de l'air.
Noctua explique que les pigments noirs utilisés sur les chromax.black n'ont pas le même comportement que les pigments beiges/marron employés sur les versions standards. Des pigments noirs que Noctua définit comme « du noir de carbone » : leurs particules seraient beaucoup plus petites alors que la surface totale serait nettement supérieure.
De fait, il est question « d'interactions plus fortes avec le polymère fondu » et « le noir de carbone modifie de façon plus significative la viscosité du polymère fondu, l'absorption de chaleur et le comportement à la cristallisation ». Dès lors, Noctua souligne que la nouvelle couleur implique de refaire de nombreux réglages « jusqu'à ce que la géométrie, le refroidissement, l'injection et les paramètres de moulage soient parfaitement stabilisés ».
Toute la procédure de test est évidemment reconduite à chaque modification et certains problèmes majeurs peuvent même pousser les ingénieurs à tout recommencer. Tout ceci explique pourquoi Noctua ne peut lancer deux teintes d'un même produit en même temps : toute la procédure pour un second coloris peut prendre jusqu'à 12 mois.
Noctua conclut son article en évoquant le cas plus spécifique du NF-A12x25 G2 dans sa version chromax.black : cette dernière est maintenant très proche de la sortie, environ 10 mois après la commercialisation du produit standard en beige/marron.