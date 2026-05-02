Si vous connaissez la marque de solutions de refroidissement pour PC Noctua, vous connaissez forcément son identité à base de couleur beige/marron qui distingue ses produits de la concurrence.

Vous n'êtes sans doute pas non plus sans savoir qu'il y a quelques années, la firme autrichienne est revenue sur cette double teinte en commercialisant des versions noires de certains de ses modèles. Baptisées chromax.black, ces solutions ne concernent pas tous les produits car, comme l'explique aujourd'hui Noctua, cette « recoloration » ne se fait pas en un claquement de doigts.

La complexité de la tâche est aussi ce qui explique pourquoi, quand un produit est adapté à la gamme chromax.black, il faut souvent attendre plusieurs mois après la version beige/marron standard pour le voir débarquer en magasin. Un article sur le site officiel de la marque nous détaille tout ça en insistant tout d'abord sur la nécessaire ré-évaluation des produits.