La première nouveauté concerne l’affichage des anciens événements. Samsung permet désormais de masquer les programmes passés, ce qui peut éviter de surcharger inutilement la vue du calendrier. Les rappels évoluent aussi. L’utilisateur peut maintenant les marquer comme terminés, une fonction qui était particulièrement attendue pour mieux suivre ce qui a déjà été fait sans devoir supprimer l’élément concerné.

Autre ajout : les événements peuvent accueillir plusieurs images en pièce jointe. La firme coréenne indique également avoir amélioré leur affichage afin de rendre ces contenus plus faciles à consulter depuis l’application.

La mise à jour introduit aussi une recherche plus souple. Il est possible de retrouver un événement avec une formulation en langage naturel sans dépendre uniquement d’un mot-clé exact. Dans son journal de modifications, Samsung évoque une « fonction de recherche améliorée pour faciliter la recherche en langage naturel ». Cette évolution vise donc à rendre l’accès aux événements plus direct, notamment lorsque l’agenda commence à se remplir.