Sennheiser revient sur le devant de la scène avec un nouveau casque pensé pour les usages professionnels. Le HD 480 Pro, fraîchement annoncé, s’inscrit dans la continuité du HD 490 Pro lancé en 2024, mais adopte cette fois une conception fermée.
Avec ce HD 480, la marque tente de corriger l’un des points faibles historiques de ce format, la reproduction du grave. Une orientation qui intervient dans un contexte particulier, alors que la marque se recentre plus que jamais sur ses activités professionnelles, laissant son segment grand public évoluer dans une période plus incertaine.
Un casque fermé qui veut sonner juste
Sur le papier, le HD 480 Pro coche toutes les cases d’un casque de monitoring moderne. On retrouve une architecture fermée, indispensable pour l’enregistrement et le travail dans un espace dépourvu de traitement acoustique, associée à un transducteur dynamique de 38 mm. Sennheiser annonce une réponse en fréquence étendue de 3 Hz à 28 kHz, ainsi qu’un taux de distorsion inférieur à 0,5 % à 100 dB SPL.
L’argument central se situe toutefois ailleurs : dans la maîtrise du bas du spectre. Là où de nombreux casques fermés peinent à offrir un grave lisible, souvent trop présent ou mal défini, le HD 480 Pro promet une restitution plus précise et contrôlée. Le constructeur évoque notamment un système d’atténuation des vibrations destiné à limiter les résonances internes, un phénomène courant sur ce type de design.
Enfin, avec une impédance de 130 ohms pour une sensibilité de 107 dB, le casque reste exploitable avec des sources classiques, même s’il devrait logiquement donner le meilleur de lui-même associé à une interface audio ou un amplificateur dédié.
Confort et usage pro au cœur de la conception
Sennheiser n’a pas négligé l’autre pilier d’un casque de travail : le confort. Avec un poids contenu à 272 grammes et une conception ergonomique héritée du HD 490 Pro, le HD 480 Pro vise clairement les longues sessions. Un détail mérite également d’être souligné : la présence d’une zone de confort spécifique pour les porteurs de lunettes, encore trop rare sur ce segment.
L’isolation passive repose sur plusieurs couches, afin de limiter les bruits extérieurs sans compromettre la clarté du signal. Le casque adopte également une conception modulaire, avec câble détachable (connectable des deux côtés) et accessoires remplaçables (coussinets, câbles), dans une logique de durabilité.
Proposé à 399 €, le HD 480 Pro se positionne sur un segment déjà bien occupé. Une future référence parmi les casques de monitoring fermé ?