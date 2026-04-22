Sur le papier, le HD 480 Pro coche toutes les cases d’un casque de monitoring moderne. On retrouve une architecture fermée, indispensable pour l’enregistrement et le travail dans un espace dépourvu de traitement acoustique, associée à un transducteur dynamique de 38 mm. Sennheiser annonce une réponse en fréquence étendue de 3 Hz à 28 kHz, ainsi qu’un taux de distorsion inférieur à 0,5 % à 100 dB SPL.