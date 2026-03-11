Apple a mis à jour sa documentation technique pour y inclure le nombre maximal de cycles de batterie du MacBook Neo, son dernier ordinateur portable.
Combien de fois je vais pouvoir charger mon MacBook Neo ? Combien de temps la batterie va-t-elle me durer ? Tant de questions que l'on se pose qui sont restées sans réponse pendant quelques jours. Apple vient d'officialiser les caractéristiques de la batterie de son nouvel ordinateur portable, avec des détails intéressants.
C'est quoi un "cycle" de batterie ?
Avant d'entrer dans le détail, un rappel s'impose. Un cycle de batterie ne correspond pas à une simple recharge. Il désigne la consommation totale de l'équivalent de 100% de la capacité de la batterie, que cette consommation soit répartie sur une ou plusieurs charges.
Apple illustre le principe de la manière suivante : si un utilisateur consomme 50% de sa batterie un jour, la recharge entièrement, puis utilise à nouveau 50% le lendemain, cela ne constitue qu'un seul cycle, et non deux. Il peut ainsi falloir plusieurs jours pour compléter un cycle unique, selon l'intensité de l'utilisation.
Autrement dit, utiliser 50% de la batterie un jour, 30% le lendemain et 20% le surlendemain, avec des recharges entre chaque utilisation, revient à un seul cycle complet, même si le portable a été branché trois fois au total.
1000 cycles pour le MacBook Neo
Apple a mis à jour sa page d'assistance intitulée "Déterminer le nombre de cycles de la batterie des ordinateurs portables Mac" pour y intégrer les données relatives au MacBook Neo.
Le nombre maximal de cycles est fixé à 1000. Une fois ce seuil atteint, la batterie est "considérée comme usagée" par Apple et devrait en principe être remplacée.
Pas de stress toutefois, la batterie cessera subitement de fonctionner après le millième cycle. En revanche, sa capacité à conserver une charge et à fournir de l'énergie sera sensiblement dégradée par rapport à ses performances initiales.
Qu'est-ce que ça représente à l'usage ?
L'impact concret de cette limite dépend évidemment des habitudes de chaque utilisateur. Pour donner un ordre de grandeur : une personne qui consommerait l'équivalent d'un cycle complet par jour, tous les jours, atteindrait le seuil des 1000 cycles au bout d'environ 2,7 ans.
Pour un usage plus modéré, de l'ordre de 0,3 cycle par jour, cette échéance pourrait être repoussée à environ neuf ans.
Comment vérifier le nombre de cycles sur son Mac ?
Pour les utilisateurs qui souhaitent connaître l'état actuel de leur batterie, Apple fournit une procédure simple :
- Maintenir la touche Option enfoncée et cliquer sur le menu Apple, puis sélectionner Informations système.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sous la section Matériel, cliquer sur Alimentation. Le nombre de cycles en cours apparaît dans la rubrique Informations sur la batterie.
Cette vérification permet de suivre l'usure progressive de la batterie et d'anticiper un éventuel remplacement lorsque le seuil maximal approche.