Depuis fin janvier, Enedis reçoit des signalements en série. Des escrocs se font passer pour l'entreprise ou ses partenaires par téléphone, pour soutirer des données personnelles ou bancaires.
Dans un récent communiqué de presse, Enedis met une nouvelle fois en garde ses usagers contre une vague de démarchages frauduleux. Des plateformes téléphoniques contactent des clients en usurpant l'identité du gestionnaire de réseau, pour proposer de fausses offres commerciales ou récupérer des informations sensibles. Des faits que l'entreprise qualifie de « graves et répréhensibles », et qui peuvent valoir des poursuites pénales.
Comment reconnaître un faux agent Enedis et agir en cas d'appel douteux
En tout premier lieu, sachez qu'Enedis ne vend rien. Aucun produit, aucun service. Un appel au nom d'Enedis pour vous proposer une offre commerciale, c'est une arnaque. De la même façon, l'entreprise ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires, ni par téléphone, ni par e-mail. Ses agents interviennent uniquement pour des missions de service public : raccordement, remplacement de compteur Linky, dépannage, mise en service. Toute visite à domicile fait l'objet d'un rendez-vous préalable ou d'un avis de passage, sauf urgence électrique réelle.
Voilà déjà de quoi flairer l'appel frauduleux. Et si vous avez un doute sur un agent qui vous appelle? Raccrochez sans donner quoi que ce soit comme information, puis signalez-le au 09 70 83 19 70, numéro non surtaxé d'Enedis. Le 33 700 permet de signaler SMS et appels indésirables, et la plateforme signal.conso.gouv.fr transmet directement à la DGCCRF. Pour couper court aux démarchages en général, l'inscription sur Bloctel, sur bloctel.gouv.fr, est gratuite et rapide.
Ces escrocs connaissent parfois votre opérateur électrique, votre quartier, votre nom. De quoi paraître crédibles. Pourtant, aucun de ces détails ne justifie de communiquer la moindre information bancaire à un interlocuteur dont vous n'avez pas vérifié l'identité.
Source : Communiqué de presse