En tout premier lieu, sachez qu'Enedis ne vend rien. Aucun produit, aucun service. Un appel au nom d'Enedis pour vous proposer une offre commerciale, c'est une arnaque. De la même façon, l'entreprise ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires, ni par téléphone, ni par e-mail. Ses agents interviennent uniquement pour des missions de service public : raccordement, remplacement de compteur Linky, dépannage, mise en service. Toute visite à domicile fait l'objet d'un rendez-vous préalable ou d'un avis de passage, sauf urgence électrique réelle.

Voilà déjà de quoi flairer l'appel frauduleux. Et si vous avez un doute sur un agent qui vous appelle? Raccrochez sans donner quoi que ce soit comme information, puis signalez-le au 09 70 83 19 70, numéro non surtaxé d'Enedis. Le 33 700 permet de signaler SMS et appels indésirables, et la plateforme signal.conso.gouv.fr transmet directement à la DGCCRF. Pour couper court aux démarchages en général, l'inscription sur Bloctel, sur bloctel.gouv.fr, est gratuite et rapide.

Ces escrocs connaissent parfois votre opérateur électrique, votre quartier, votre nom. De quoi paraître crédibles. Pourtant, aucun de ces détails ne justifie de communiquer la moindre information bancaire à un interlocuteur dont vous n'avez pas vérifié l'identité.