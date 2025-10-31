Des escrocs usurpent l'identité d'Enedis dans certains départements français, dont la Loire, où ils proposent de fausses prestations énergétiques aux habitants. Le gestionnaire de réseau alerte sur ces arnaques et rappelle ses vraies pratiques.
Le démarchage frauduleux, qu'il soit téléphonique ou physique, reste une pratique chassée par les autorités, et redoutée par les citoyens, entreprises et administrations du pays. Le département de la Loire fait face à une recrudescence d'arnaques plutôt sournoises. Des individus malveillants se présentent chez l'habitant au nom d'Enedis pour proposer l'installation de panneaux solaires, des diagnostics énergétiques, ou encore des manipulations douteuses sur votre compteur électrique. L'opérateur de service public Enedis sort du bois et rappelle les bons réflexes à adopter.
Comment reconnaître les vrais techniciens Enedis
La méthode des escrocs suit toujours le même schéma, qui consiste à se faire passer pour un technicien officiel, jouer sur l'autorité d'Enedis, et promettre des économies miraculeuses sur votre facture d'électricité. Certains vont jusqu'à proposer des travaux d'élagage ou demandent à consulter vos documents de consommation pour soi-disant établir un diagnostic énergétique, comme le rappelle la Mairie de Saint-Martin-Lestra.
Augustin Montoussé du Lyon, directeur territorial Enedis dans la Loire, tient à rassurer les consommateurs. « Nous insistons que le fait que les techniciens Enedis sont clairement identifiables à leur tenue, leur véhicule bleu et sont porteurs d'une carte professionnelle. » Ces trois critères sont vos meilleurs alliés pour déjouer les tentatives d'arnaque.
Car il faut le savoir qu'Enedis ne réalise aucune campagne de démarchage à domicile. L'opérateur ne possède aucun partenariat commercial avec des entreprises tierces et ne vend jamais de produits ou services qui altéreraient l'intégrité de votre tableau électrique, même sous prétexte de réduire votre facture.
Les vraies interventions se font uniquement sur demande
Dans les faits, les missions d'Enedis se limitent à quatre interventions précises, dans le détail le branchement électrique, l'installation des compteurs Linky, le dépannage suite à une coupure de courant, et la mise en service de contrat d'électricité demandée par les fournisseurs d'énergie. Ces services se font uniquement à votre demande ou celle de votre fournisseur.
L'autre point à connaître, c'est que toute intervention fait systématiquement l'objet d'un avis de passage ou d'un rendez-vous préalablement convenu, par courrier postal ou e-mail. Et ce, que votre présence soit nécessaire ou non. Un technicien Enedis ne débarque jamais à l'improviste sur le pas de votre porte.
Si le doute persiste, composez le 09 70 831 970 pour vérifier auprès d'Enedis la légitimité d'une intervention. Si une fraude est avérée, contactez alors le 09 70 83 19 70 pour la signaler, puis alertez la DGCCRF depuis le site du ministère de l'Économie.