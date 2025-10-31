Le démarchage frauduleux, qu'il soit téléphonique ou physique, reste une pratique chassée par les autorités, et redoutée par les citoyens, entreprises et administrations du pays. Le département de la Loire fait face à une recrudescence d'arnaques plutôt sournoises. Des individus malveillants se présentent chez l'habitant au nom d'Enedis pour proposer l'installation de panneaux solaires, des diagnostics énergétiques, ou encore des manipulations douteuses sur votre compteur électrique. L'opérateur de service public Enedis sort du bois et rappelle les bons réflexes à adopter.