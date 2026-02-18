Le navigateur Opera fête ses 30 ans et vous fait voyager dans le passé

Opera fête ses trente ans, et à cette occasion, l'entreprise lance Web Rewind, une archive interactive qui retrace trois décennies d'histoire du Web.
Opera fête ses 30 ans cette année. Pour marquer cet anniversaire, l'éditeur norvégien dévoile Web Rewind, une expérience interactive qui revisite les moments marquants d'Internet depuis les années 90.
30 ans déjà !
Lancé en 1996, Opera s'est d'abord développé avec son propre moteur de rendu Presto et son moteur JavaScript Carakan. Ces technologies maison offraient de bonnes performances, mais généraient des incompatibilités avec certains sites. En 2013, l'éditeur a pris un virage radical en abandonnant ses développements internes pour adopter WebKit et V8 avant de passer à Chromium. Cette décision a provoqué le départ de Jon S. von Tetzchner, cofondateur et ancien PDG du navigateur. Ce dernier avait quitté ses fonctions de directeur exécutif en janvier 2010 avant de démissionner définitivement en juin 2011 suite à un désaccord avec le conseil de direction.
Von Tetzchner a ensuite créé Vivaldi en 2014, un nouveau navigateur également basé sur Chromium. Son objectif était de combler le vide laissé par Opera, devenu selon lui "une application très limitée" après son passage à Chromium. Nous avions d'ailleurs interviewé ce dernier en 2015, alors que Vivaldi entrait en phase bêta. Depuis, Opera a poursuivi son évolution et propose aujourd'hui un navigateur qui tente de se différencier avec des outils intégrés comme un VPN gratuit et un bloqueur de publicités.
En 2016, Opera a connu un tournant stratégique majeur avec sa cession à un consortium d'investisseurs chinois comprenant Beijing Kunlun Tech, Qifei International Development, Keeneyes Futures Holdings et Golden Brick Capital Private Equity Fund, pour environ 600 millions de dollars. Cette transaction incluait le navigateur, le VPN et le droit d'utiliser le nom Opera Software. Six ans plus tard, en octobre 2022, la société norvégienne a racheté ses propres parts pour redevenir indépendante.
Opera multiplie les navigateurs expérimentaux
Sur le mobile, Opera a multiplié les expérimentations depuis les années 2000. Opera Mini et Opera Mobile ont été lancés dès 2008 et 2010, suivis par Opera Touch en 2018, un navigateur tactile équipé d'un Fast Action Button pour faciliter la navigation à une main. L'éditeur a également développé Opera GX, un navigateur dédié aux gamers lancé en 2019 sur ordinateur puis porté sur Android et iOS en 2021. Cette version propose des fonctionnalités comme la limitation de l'utilisation du CPU et de la RAM, ainsi qu'une intégration native de Discord et Twitch.
Plus récemment, Opera a lancé Opera Air, un navigateur expérimental axé sur le bien-être numérique. Ce dernier intègre des "Boosts" relaxants combinant ondes sonores, bruits d'ambiance et mélodies, ainsi que des exercices de respiration guidés. Sans oublier enfin Opera Neon, le navigateur agentique de l'entreprise qui se positionne face à Comet de Perplexity ou Atlas d'Open AI.
Si la part de marché du navigateur reste très modeste, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe entend se démarquer de la concurrence coûte que coûte en tentant de nouvelles chose…
Web Rewind, une machine à remonter le temps numérique
Et pour ses 30 ans, Opera propose une archive numérique qui permet de naviguer dans l'histoire du Web. Web Rewind fonctionne comme un terrain de jeu interactif où les utilisateurs peuvent explorer des "artefacts" numériques depuis leur navigateur, qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un smartphone. La navigation s'effectue en appuyant sur la barre d'espace pour avancer dans le temps, ou en cliquant sur des années spécifiques pour découvrir des mises en page vintage, des tendances virales et des anecdotes emblématiques.
L'expérience couvre plusieurs époques, de l'ère des notifications « You've Got Mail » aux pages MySpace personnalisées, en passant par la naissance de la culture des vidéos virales. Opera organise également un concours où les participants peuvent partager leurs propres souvenirs du Web. Les trois gagnants remporteront un voyage au CERN en Suisse, là où Tim Berners-Lee a créé le World Wide Web au début des années 90. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 mars 2026.
