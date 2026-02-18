Le navigateur Opera fête ses 30 ans et vous fait voyager dans le passé

Lancé en 1996, Opera s'est d'abord développé avec son propre moteur de rendu Presto et son moteur JavaScript Carakan. Ces technologies maison offraient de bonnes performances, mais généraient des incompatibilités avec certains sites. En 2013, l'éditeur a pris un virage radical en abandonnant ses développements internes pour adopter WebKit et V8 avant de passer à Chromium. Cette décision a provoqué le départ de Jon S. von Tetzchner, cofondateur et ancien PDG du navigateur. Ce dernier avait quitté ses fonctions de directeur exécutif en janvier 2010 avant de démissionner définitivement en juin 2011 suite à un désaccord avec le conseil de direction.

Von Tetzchner a ensuite créé Vivaldi en 2014, un nouveau navigateur également basé sur Chromium. Son objectif était de combler le vide laissé par Opera, devenu selon lui "une application très limitée" après son passage à Chromium. Nous avions d'ailleurs interviewé ce dernier en 2015, alors que Vivaldi entrait en phase bêta. Depuis, Opera a poursuivi son évolution et propose aujourd'hui un navigateur qui tente de se différencier avec des outils intégrés comme un VPN gratuit et un bloqueur de publicités.

En 2016, Opera a connu un tournant stratégique majeur avec sa cession à un consortium d'investisseurs chinois comprenant Beijing Kunlun Tech, Qifei International Development, Keeneyes Futures Holdings et Golden Brick Capital Private Equity Fund, pour environ 600 millions de dollars. Cette transaction incluait le navigateur, le VPN et le droit d'utiliser le nom Opera Software. Six ans plus tard, en octobre 2022, la société norvégienne a racheté ses propres parts pour redevenir indépendante.