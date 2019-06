Opera lance le premier navigateur pour iOS doté d'un porte monnaie crypto

Opera Touch, le navigateur prêt pour le web 3.0

Un nouveau navigateur déjà reconnu

Source : Opera blogs

Ainsi,permet depuis le 26 juin 2019 de disposer d'unpour la première fois sur la marque à la pomme.Avec ces innovations, le navigateur a bien compris qu'il s'adressait désormais à une autre clientèle. «», explique Charles Hamel, le responsable de la crypto chez, qui explique également qu'«».La gestion de la crypto-monnaie d'permettra aux intéressés de gérer leur portefeuille mais aussi de faire leurs achats directement via le navigateur de manière «», toujours selon Charles Hamel.Lanve en 2018, le navigateura, dès sa sortie, gagné le prixainsi que leet ne compte visiblement pas s'arrêter là. Il avait à l'origine été conçu pour faciliter la vie des voyageurs et des personnes pressées. Grâce à son interface d'action rapide, il rend toutes les applications disponibles d'un simple touché du doigt.Il facilite aussi la recherche via QR code et commande vocale ainsi que la navigation, en proposant un système dynamique pour les onglets. Enfin l'application permet de mettre en lien tout vos appareils sans avoir besoin de mot de passe ni compte puisqu'il suffit de scanner avec l'application Opera Touch le QR code visible sur le navigateur Opera de l'ordinateur.