Venons-en à ce qui inquiète une partie de l'industrie et de la communauté du gaming. Pas question d'interdire, assure le président. « Ce que j'ai annoncé chez Brut (...), ce n'est pas l'interdiction des jeux vidéo : c'est le lancement d'un travail scientifique, collégial, pour regarder la réalité en face », précise le locataire de l'Élysée. Des chercheurs, scientifiques et médecins spécialisés vont donc « évaluer les impacts, démêler les idées reçues et éclairer le débat public ». Sortir des clichés et poser un diagnostic factuel, et si c'était la bonne solution ?