RAMP apparaît à l’été 2021, dans un contexte bien précis. Après l’attaque de Colonial Pipeline, plusieurs forums russophones historiques ferment la porte à la promotion explicite du ransomware, sous la pression croissante des forces de l’ordre occidentales. Mais RAMP adopte la stratégie inverse. Le forum assume l’accueil d’annonces liées aux rançongiciels, au recrutement d’affiliés, à la vente de malwares et à la revente d’accès à des réseaux compromis.

Cette position lui permet de capter rapidement une partie des échanges déplacés ailleurs, et d’occuper une place singulière dans un paysage déjà fragmenté. RAMP devient un point de passage visible, utilisé pour structurer des activités qui, dans le reste de l’écosystème cybercriminel, se font plus discrètes. Le forum est attribué à un acteur connu sous plusieurs pseudonymes, Orange, Wazawaka ou BorisElcin, identifié comme Mikhail Matveev, déjà inculpé par la justice américaine en 2023 pour son implication présumée dans plusieurs opérations de ransomware, parmi lesquelles Babuk, Lockbit et Hive, puis arrêté par la Russie en 2024.

La saisie ne se limite pas à un affichage symbolique. Lorsqu’un forum de ce type est effectivement récupéré, l’enjeu se situe aussi dans ce qu’il contient, comptes, échanges privés, historiques de connexion, annonces et discussions opérationnelles. Autant d’éléments susceptibles d’alimenter des enquêtes, selon l’état réel de l’infrastructure et la qualité des traces laissées par ses utilisateurs.