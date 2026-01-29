Hartmann débarque chez Amazon en 2018 avec un CV en béton. Cofondateur de 2K Games, il a supervisé la sortie de licences majeures comme BioShock, Borderlands et les premières versions de Civilization sous cette bannière. Avant cela, il avait même participé au lancement des premiers Grand Theft Auto chez BMG Interactive. Bref, un profil taillé pour le succès. Pourtant, chez Amazon, les résultats se font attendre. New World, le MMO lancé en septembre 2021, connaît un démarrage fulgurant avec plus de 900 000 joueurs simultanés sur Steam. Mais l'enthousiasme retombe vite, et le jeu finira par fermer définitivement ses serveurs le 31 janvier 2027. Crucible, un autre pari du studio, est tout simplement annulé après avoir été « dé-lancé », un euphémisme pour masquer l'échec.