En tout cas, c'est notre avis à propos du Wokyis M5… et nous le partageons ! Il s'agit d'un dock qui vient complètement « englober » le Mac Mini M4 auquel il se destine. Une fois l'assemblage effectué, il suffit de connecter le port USB host disponible sur l'arrière du dock à un port Thunderbolt 5 Type-C au dos de votre Mac Mini M4 pour que la « nouvelle machine » soit parfaitement fonctionnelle.

Notez au passage que, comme l'explique Wokyis, son M5 n'est pas strictement réservé au Mac Mini d'Apple et on peut très bien le connecter à un ordinateur portable ou une machine desktop… pourvu que la machine hôte dispose d'un indispensable port Type-C : Thunderbolt 3/4/5 ou USB4.