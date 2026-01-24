Un dock pas comme les autres qui donne des airs de Macintosh « classique » à votre Mac Mini M4 tout en lui offrant quelques options intéressantes.
Wokyis n'est pas un fabricant très connu : la firme n'est en réalité la société d'un seul produit. Un produit qui profite d'une distribution relativement large grâce à sa présence sur la plateforme Amazon.
Absorber votre Mac Mini M4
Alors c'est vrai, on ne peut pas dire qu'en matière de docks pour le Mac Mini M4 d'Apple les solutions manquent à l'appel. Pour autant, aucune n'arrive à la cheville de ce nouveau produit lancé par la marque Wokyis.
En tout cas, c'est notre avis à propos du Wokyis M5… et nous le partageons ! Il s'agit d'un dock qui vient complètement « englober » le Mac Mini M4 auquel il se destine. Une fois l'assemblage effectué, il suffit de connecter le port USB host disponible sur l'arrière du dock à un port Thunderbolt 5 Type-C au dos de votre Mac Mini M4 pour que la « nouvelle machine » soit parfaitement fonctionnelle.
Notez au passage que, comme l'explique Wokyis, son M5 n'est pas strictement réservé au Mac Mini d'Apple et on peut très bien le connecter à un ordinateur portable ou une machine desktop… pourvu que la machine hôte dispose d'un indispensable port Type-C : Thunderbolt 3/4/5 ou USB4.
Deux variantes : 10 et 80 Gbps
L'association avec un Mac Mini M4 est toutefois la plus évidente car, comme vous pouvez le voir sur les différentes illustrations, le Wokyis M5 fait disparaître la machine pour laisser la place à une espèce d'hommage au Macintosh.
Un hommage qui n'a toutefois pas oublié d'être fonctionnel. Le M5 intègre ainsi une dalle IPS d'une diagonale de 5 pouces (1 280 x 720 pixels) qui fait office de petit accessoire ou de véritable écran secondaire. On profite également d'un lecteur de cartes SD (SD4.0 UHS-ll 312Mo/s) en façade et de la présence d'un port M.2 pour SSD NVMe 2280 sur l'arrière.
Mieux, la connectique est particulièrement soignée avec 3 ports USB 10 Gbps en façade (2x Type-A, 1x Type-C) alors que, sur l'arrière, on profite de deux USB-A 10 Gbps supplémentaires, d'un connecteur USB hôte donc, d'un USB-C pour l'alimentation et d'un jack audio 3,5 mm. Tout ça pour 149 euros, sur Amazon notamment, mais une version plus « musclée » existe.
Connectiques comparées des deux versions du dock Wokyis M5. ©Wokyis
Cette seconde mouture baptisé Wokyis M5 80 Gbps se distingue de la petite sœur par la présence d'une bande passante de 80 Gbps (contre 10 Gbps) sur le lien qui relie le dock à la machine hôte. Une telle bande passante n'est disponible que si la machine hôte dispose d'un port Thunderbolt 5 bien sûr, mais le dock reste « rétro-compatible ».
La bande passante de 80 Gbps permet au dock d'offrir des débits plus élevés sur la plupart des périphériques et notamment sur le SSD NVMe qui peut être bridé sur la version 10 Gbps. L'intérêt est surtout de bénéficier de plus hauts débits quand plusieurs connecteurs sont utilisés en même temps et il permet aussi de profiter du DisplayPort 8K@60Hz présent sur l'arrière du dock.
Reste que cette seconde mouture est largement plus onéreuse : Wokyis la vend 339,99 euros, toujours sur Amazon. Ça commence à fait cher le gadget et il faudra donc voir si le jeu en vaut la chandelle.