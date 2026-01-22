À la fin du mois de décembre, Spotify s’est associé à Sony, Warner et Universal Music Group pour déposer plainte contre Anna’s Archive devant le tribunal fédéral du district sud de New York. Le dossier a d’abord été placé sous scellés, à la demande des plaignants. Objectif : éviter toute réaction anticipée du site visé.

Le 2 janvier, les ayants droit ont obtenu une ordonnance restrictive temporaire. Celle-ci imposait des obligations immédiates à plusieurs acteurs intermédiaires, dont le gestionnaire des domaines .org, Public Interest Registry, ainsi que le fournisseur de services réseau Cloudflare. Les plaignants ont expliqué au juge que ces acteurs disposaient « du pouvoir de couper l’accès aux domaines utilisés pour diffuser illégalement des œuvres protégées ».

Anna’s Archive n’a été informé de l’existence de la procédure qu’après la mise en œuvre de ces mesures. Les sociétés estimaient qu’une notification préalable aurait entraîné la publication immédiate de millions d’enregistrements et un déplacement de l’infrastructure hors des États-Unis.