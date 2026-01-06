Le piratage massif de Spotify a donné lieu à une énorme base de données disponible sur un site, Anna's Archive. Cependant, ce même site est indisponible depuis hier, ayant perdu son nom de domaine. Une réponse de Spotify ou un simple hasard ?
Le 5 janvier 2026, le nom de domaine principal de la "bibliothèque fantôme" Anna’s Archive, annas-archive.org, est devenu inaccessible. Le registre a placé l'adresse sous le statut "serverHold", une mesure technique entraînant la désactivation du domaine dans le système DNS (Domain Name System).
Spotify prend sa revanche ?
Cette suspension survient deux semaines après une opération d'envergure menée par Anna’s Archive : l'extraction et la mise à disposition d'une copie de 300 To de données provenant de la plateforme de streaming Spotify.
Bien que cette action constitue une infraction majeure aux conditions d'utilisation et aux droits d'auteur, les administrateurs du site réfutent tout lien de causalité direct. Selon eux, la perte du domaine .org relève des perturbations régulières affectant ce type de service, indépendamment du dossier Spotify. La plateforme de streaming a pour sa part confirmé avoir mis en place de nouvelles mesures de sécurité, sans commenter une éventuelle action sur le nom de domaine.
Comment fonctionne un nom de domaine ?
Le statut "serverHold" est une désignation critique qui ne peut être appliquée que par l'opérateur du registre du domaine, en l'occurrence le Public Interest Registry (PIR) pour l'extension .org, et non par le registrar (le bureau d'enregistrement commercial). Tucows, le registrar utilisé par Anna’s Archive, a indiqué ne pas avoir été informé préalablement de cette action, confirmant que l'initiative provient d'un niveau supérieur de l'infrastructure Internet.
Historiquement, le PIR adopte une position de neutralité, refusant généralement les suspensions volontaires sans ordonnance judiciaire, comme ce fut le cas par le passé pour The Pirate Bay. L'application de ce statut suggère donc l'existence probable d'une contrainte légale ou d'une décision de justice ciblant spécifiquement le registre. Ce qui marquerait une escalade dans les méthodes de blocage.
Un contentieux aux États-Unis
Une explication alternative réside dans les procédures judiciaires en cours aux États-Unis. L'organisation à but non lucratif OCLC (Online Computer Library Center), qui gère le catalogue mondial WorldCat (la plus grande base de données d'informations sur les collections des bibliothèques du monde), a intenté une action en justice contre Anna’s Archive pour l'extraction de 2,2 To de données.
En novembre dernier, l'OCLC a déposé une motion visant à obtenir un jugement par défaut et une injonction permanente. L'objectif déclaré de l'OCLC est d'utiliser un tel jugement pour contraindre les hébergeurs et les infrastructures web à cesser de fournir leurs services au site. La décision du PIR pourrait constituer une réponse directe à cette pression juridique.