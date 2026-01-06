Bien que cette action constitue une infraction majeure aux conditions d'utilisation et aux droits d'auteur, les administrateurs du site réfutent tout lien de causalité direct. Selon eux, la perte du domaine .org relève des perturbations régulières affectant ce type de service, indépendamment du dossier Spotify. La plateforme de streaming a pour sa part confirmé avoir mis en place de nouvelles mesures de sécurité, sans commenter une éventuelle action sur le nom de domaine.