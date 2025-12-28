La patience a des limites que les passionnés ne connaissent pas, surtout quand il s'agit de redonner vie à un monument du jeu vidéo. Pendant que Rockstar Games peaufine son prochain blockbuster, une équipe d'irréductibles prépare un retour à Los Santos bien plus séduisant que les versions officielles.
C'est devenu une habitude pour les joueurs : scruter le calendrier en espérant que la date de sortie de GTA VI ne glisse pas encore une fois vers un horizon lointain. Avec une arrivée désormais calée à l'automne 2026, l'attente promet d'être longue et douloureuse pour les amateurs de la franchise. Heureusement, la communauté ne reste pas les bras croisés à attendre sagement. Le collectif Revolution Team vient de jeter un pavé dans la mare en dévoilant un projet qui risque de faire vibrer la corde sensible de millions de nostalgiques : une refonte totale de San Andreas, propulsée par la technologie moderne.
Quand les amateurs donnent une leçon aux professionnels
Il faut avouer que la pilule de la Definitive Edition officielle, sortie en 2021 dans un état technique discutable, a encore du mal à passer chez certains puristes. C'est ici que l'initiative de Revolution Team prend tout son sens et une saveur particulière de revanche. L'équipe ne s'est pas contentée d'un simple lissage de façade. L'objectif affiche une ambition démesurée : porter l'intégralité de l'aventure de CJ sur le moteur RAGE de Grand Theft Auto V. Il ne s'agit pas juste de balader le joueur dans une ville vide, mais bien de proposer le jeu complet, avec ses missions, ses guerres de gangs et ses moments cultes, le tout sublimé par des éclairages et des textures dignes de cette décennie.
La promesse technique laisse rêveur. Les créateurs affirment que le jeu est déjà jouable du début à la fin, une prouesse qui témoigne de mois, voire d'années de travail dans l'ombre. C'est une véritable lettre d'amour au titre original, loin des opérations purement mercantiles qui ont pu écorcher l'image de la licence ces dernières années. Le simple fait de voir Grove Street sous un nouveau jour, avec une physique et une météo modernes, suffit à raviver l'intérêt bien plus sûrement que n'importe quelle réédition paresseuse.
Une sortie sous haute surveillance juridique
L'enthousiasme doit malheureusement s'accompagner d'une bonne dose de prudence, car un invité indésirable plane au-dessus de ce projet : le service juridique de l'éditeur Take-Two. Ce dernier n'a jamais brillé par sa tolérance envers les initiatives de fans, aussi qualitatives soient-elles. L'équipe de Revolution Team en a d'ailleurs déjà fait les frais avec son précédent projet autour de Vice City, dont les liens de téléchargement ont disparu aussi vite qu'une étoile de recherche après un passage au garage de peinture. La communication autour de ce San Andreas NextGen Edition se fait donc à pas de velours, avec une simple vidéo de présentation qui joue la carte de la sobriété pour ne pas trop attirer les foudres des avocats.
Cette partie de cache-cache entre créateurs passionnés et ayants droit ajoute un piment presque ironique à la situation. Alors que l'éditeur officiel peine à tenir ses délais pour le prochain opus majeur, ce sont des bénévoles qui maintiennent la flamme vivace en proposant ce que beaucoup réclamaient depuis des années. Aucune date de mise en ligne n'a été communiquée, probablement pour éviter une intervention préventive de l'éditeur. Il faudra donc rester à l'affût et faire preuve de réactivité si ce travail titanesque finit par voir le jour publiquement, car son espérance de vie sur la Toile pourrait se compter en heures. En attendant, CJ semble prêt à reprendre du service, et cette fois, il a vraiment fière allure.