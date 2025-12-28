Il faut avouer que la pilule de la Definitive Edition officielle, sortie en 2021 dans un état technique discutable, a encore du mal à passer chez certains puristes. C'est ici que l'initiative de Revolution Team prend tout son sens et une saveur particulière de revanche. L'équipe ne s'est pas contentée d'un simple lissage de façade. L'objectif affiche une ambition démesurée : porter l'intégralité de l'aventure de CJ sur le moteur RAGE de Grand Theft Auto V. Il ne s'agit pas juste de balader le joueur dans une ville vide, mais bien de proposer le jeu complet, avec ses missions, ses guerres de gangs et ses moments cultes, le tout sublimé par des éclairages et des textures dignes de cette décennie.

La promesse technique laisse rêveur. Les créateurs affirment que le jeu est déjà jouable du début à la fin, une prouesse qui témoigne de mois, voire d'années de travail dans l'ombre. C'est une véritable lettre d'amour au titre original, loin des opérations purement mercantiles qui ont pu écorcher l'image de la licence ces dernières années. Le simple fait de voir Grove Street sous un nouveau jour, avec une physique et une météo modernes, suffit à raviver l'intérêt bien plus sûrement que n'importe quelle réédition paresseuse.