Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun avait prévenu. En l'absence du vote d'un budget par l'assemblée nationale, il n'y aurait plus d'accès au dispositif MaPrimeRenov' à partir du 1er janvier prochain. « Je l'avais dit pas de budget, pas de guichet » a-t-il ainsi résumé en un slogan à l'occasion d'une interview sur France 3.

Or, c'est finalement bien ce qui est arrivé, les parlementaires n'ayant pas réussi à trouver un accord sur le sujet. Résultat, c'est une loi spéciale qui a été adoptée. « On espérait pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roues en janvier, en ayant bien dimensionné tout le dispositif, mais effectivement avec une loi spéciale, ça ne sera pas possible, donc on ne pourra pas rouvrir le guichet » explique Vincent Jeanbrun.