Les problèmes d'adoption d'un budget pour l'État affectent de nombreuses personnes et dispositifs. Ça sera notamment le cas de MaPrimeRenov'.
Ça avait été une des bonnes nouvelles de la rentrée. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements MaPrimeRénov' était à nouveau ouvert à partir du 30 septembre 2025, avec, certes, des conditions devenues plus strictes. Mais ça n'aura finalement pas duré très longtemps, comme on vient de l'apprendre.
« Pas de budget, pas de guichet »
Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun avait prévenu. En l'absence du vote d'un budget par l'assemblée nationale, il n'y aurait plus d'accès au dispositif MaPrimeRenov' à partir du 1er janvier prochain. « Je l'avais dit pas de budget, pas de guichet » a-t-il ainsi résumé en un slogan à l'occasion d'une interview sur France 3.
Or, c'est finalement bien ce qui est arrivé, les parlementaires n'ayant pas réussi à trouver un accord sur le sujet. Résultat, c'est une loi spéciale qui a été adoptée. « On espérait pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roues en janvier, en ayant bien dimensionné tout le dispositif, mais effectivement avec une loi spéciale, ça ne sera pas possible, donc on ne pourra pas rouvrir le guichet » explique Vincent Jeanbrun.
Une absence de visibilité qui empêche de relancer le dispositif
Car la loi spéciale ne donne qu'un peu du temps, afin de permettre aux services administratifs de continuer de fonctionner, pendant que les parlementations se poursuivront en janvier pour arriver à un accord sur le budget. Une loi spéciale qui « bloque toute dépense non contractuelle » rappelle ainsi le ministre, et qui lui fait dire « qu'on ne pourra pas décaisser l'argent. »
« On ne va pas ouvrir un guichet en disant "déposez vos dossiers et puis on vous dira dans deux mois, dans trois mois si on est capable de les financer ou pas". Ça n'aurait pas de sens » plaide celui qui occupe son poste depuis un peu plus de deux mois.