Vous ne l'avez peut-être pas remarqué tant cela ne concerne pas énormément de monde, mais depuis le 19 décembre dernier, seul le client Steam 64-bit est opérationnel sur les Windows 10/11 64-bit.

Pas sûr qu'un seul utilisateur était concerné, mais la version 32-bit du client Steam ne fonctionne donc plus maintenant que sur la version 32-bit du système d'exploitation de Microsoft, Windows 10. Un changement qui devrait d'ailleurs être de courte durée puisque, sauf revirement de dernière minute, Valve entend arrêter toute prise en charge des clients 32-bit de Steam.

Ainsi, au travers de cette mise à jour du 19 décembre dernier, Valve a clarifié sa position vis-à-vis du support de Windows 10 32-bit : il s'arrêtera à la toute fin de cette année civile.