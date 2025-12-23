La fin des mises à jour pour le client 32-bit du client Steam interviendra dans quelques jours, dès le 1er janvier 2026. La fin d'une époque.
Alors que Microsoft ne propose plus de version 32-bit que sur Windows 10, Valve a pendant longtemps continué les mises à jour et le suivi de son client Steam 32-bit, mais toutes les bonnes choses ont une fin nous dit le proverbe…
Fin de toutes les mises à jour 32-bit au 1er janvier
Vous ne l'avez peut-être pas remarqué tant cela ne concerne pas énormément de monde, mais depuis le 19 décembre dernier, seul le client Steam 64-bit est opérationnel sur les Windows 10/11 64-bit.
Pas sûr qu'un seul utilisateur était concerné, mais la version 32-bit du client Steam ne fonctionne donc plus maintenant que sur la version 32-bit du système d'exploitation de Microsoft, Windows 10. Un changement qui devrait d'ailleurs être de courte durée puisque, sauf revirement de dernière minute, Valve entend arrêter toute prise en charge des clients 32-bit de Steam.
Ainsi, au travers de cette mise à jour du 19 décembre dernier, Valve a clarifié sa position vis-à-vis du support de Windows 10 32-bit : il s'arrêtera à la toute fin de cette année civile.
Un client 32-bit toujours fonctionnel
Soyons honnêtes, ce n'est pas vraiment une surprise et Valve ne prend personne de court puisque l'annonce est affiché depuis des mois sur les multiples pages d'assistance client de la société américaine.
La date du 1er janvier 2026 avait déjà été plusieurs fois annoncée et cette confirmation d'il y a quelques jours nous permet d'être plus affirmatifs encore. Ce que Valve ne dit pas, c'est combien de temps encore le client 32-bit pourra être lancé sur Windows 10 32-bit. Nous savons qu'il ne sera plus pris en charge et que plus aucune mise à jour, même de sécurité, ne sera proposée.
De fait, continuer à l'utiliser se fera « à vos risques et périls », mais il y aura sans doute malgré tout une date à partir de laquelle le client ne pourra même plus se connecter aux serveurs Valve. Reste que si l'on en croit les dernières statistiques publiées par Valve, tout cela ne devrait pas avoir un impact important : Windows 10 32-bit représente moins de 0,01 % des utilisateurs de Steam.