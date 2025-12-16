De plus, la carte est livré avec une carte d'extension qui permet de doubler le nombre d'emplacement M.2 à la norme PCIe Gen 5 : la fort justement nommée M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5. Ces deux accessoires sont donc présents sur la MEG X870E GODLIKE X Edition, mais ils sont complétés par un autre « bonus » que la marque taiwanaise baptise le Z Control Hub pour « une gestion simplifiée et plus esthétique du câblage ».

En dehors de l'aspect collector de cette X Edition, il sera toutefois difficile de justifier les plus ou moins 100 euros supplémentaires que demande MSI pour une carte mère qui reprend presque à l'identique les fonctionnalités du modèle déjà disponible depuis plusieurs mois. MSI souligne tout de même que cette édition disposera « d'une plaque dorée numérotée, d'un support de collection » pour ladite plaque et de « l'emblématique » peluche Lucky, au format porte-clé.