Au tarif actuel de la DDR5, elle n'est finalement pas si chère cette MEG X870E GODLIKE X Edition. À peine le prix de 96 Go de RAM !
Ce n'est un secret pour personne, le prix des cartes mères a passablement enflé depuis une dizaine d'années avec des modèles qui intègrent des fonctionnalités toujours plus nombreuses et se montrent toujours plus complexes. Pour autant, rares sont celles qui atteignent le niveau de cette GODLIKE X Edition.
Une édition spéciale limitée à 1 000 exemplaires…
Tout juste lancée par MSI, la GODLIKE X Edition est une carte mère sur base AM5 et donc conçue autour du socket LGA-1718 d'AMD. Elle prend donc en charge les générations de 7000, 8000 et 9000 de processeurs Ryzen.
La X870E GODLIKE X Edition soigne ses finitions. ©MSI
Dans sa conception, elle ne change pas fondamentalement la donne par rapport à la MEG X870E GODLIKE disponible depuis déjà plusieurs mois : il s'agit surtout de pousser encore un peu plus loin les curseurs d'une carte déjà bien équipée. Le chipset reste le même – l'excellent X870E d'AMD – et sur les caractéristiques les plus importantes, il n'y a pas non plus de changement :
- Prise en charge de la DDR5-9000 jusqu'à 256 Go
- Alimentation double rail à 24+2+1 phases
- 1 port PCIe 5.0 16x, 1 port PCIe 5.0 16x (8x) et 1 port PCIe 4.0 16x (4x)
- 2x M.2 PCIe 5.0 4x, 2x M.2 PCIe 4.0 4x
- 2x USB4, 1x RJ45 10 GbE, 1x RJ45 5 GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Pour justifier ce nouveau modèle tiré à seulement 1 000 exemplaires, numérotés, et pour lequel il n'est pas prévu de réédition, MSI s'appuie sur essentiellement sur un accessoire qui vient compléter un bundle déjà très riche.
… au tarif complètement délirant !
En effet, MEG X870E GODLIKE dispose déjà de multiples petites choses pour se distinguer de la masse des cartes mères et s'appuie notamment sur cet étonnant écran LCD de 3,99 pouces baptisé « Dashboard III ».
De plus, la carte est livré avec une carte d'extension qui permet de doubler le nombre d'emplacement M.2 à la norme PCIe Gen 5 : la fort justement nommée M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5. Ces deux accessoires sont donc présents sur la MEG X870E GODLIKE X Edition, mais ils sont complétés par un autre « bonus » que la marque taiwanaise baptise le Z Control Hub pour « une gestion simplifiée et plus esthétique du câblage ».
En dehors de l'aspect collector de cette X Edition, il sera toutefois difficile de justifier les plus ou moins 100 euros supplémentaires que demande MSI pour une carte mère qui reprend presque à l'identique les fonctionnalités du modèle déjà disponible depuis plusieurs mois. MSI souligne tout de même que cette édition disposera « d'une plaque dorée numérotée, d'un support de collection » pour ladite plaque et de « l'emblématique » peluche Lucky, au format porte-clé.