Spécialisée dans le refroidissement, Noctua commercialise donc de nombreux ventilateurs, systèmes de refroidissement et fixations. Sa réputation n'est plus à faire et, au-delà des multiples qualités de ses produits, la firme s'est installée dans l'inconscient collectif grâce à leur couleur.

Indentifiables entre mille, les composants Noctua ont pendant de nombreuses années arboré cette caractéristique couleur « marronnasse » que la société autrichienne baptise « beige » sans convaincre tout le monde. Certains adhèrent à cette teinte si particulière, d'autres détestent, mais il faut reconnaître que c'est clairement un élément d'appartenance pour la communauté Noctua.