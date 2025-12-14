Vous en rêviez ? Noctua l'a fait : il est maintenant possible d'imprimer toute la structure d'un PC à l'aide de filaments "marronnasses".
Les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas nous dit le proverbe. Voilà bien une maxime qui sied à merveille aux produits de la marque autrichienne Noctua. Certes, elle propose depuis déjà quelques temps des éléments noirs, mais sa couleur de prédilection reste une espèce de beige/marron… qui a ses adeptes !
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Noctua noue divers partenariats
Spécialisée dans le refroidissement, Noctua commercialise donc de nombreux ventilateurs, systèmes de refroidissement et fixations. Sa réputation n'est plus à faire et, au-delà des multiples qualités de ses produits, la firme s'est installée dans l'inconscient collectif grâce à leur couleur.
Indentifiables entre mille, les composants Noctua ont pendant de nombreuses années arboré cette caractéristique couleur « marronnasse » que la société autrichienne baptise « beige » sans convaincre tout le monde. Certains adhèrent à cette teinte si particulière, d'autres détestent, mais il faut reconnaître que c'est clairement un élément d'appartenance pour la communauté Noctua.
Noctua le sait bien et, depuis quelques années, elle tisse des liens avec divers fabricants afin d'intégrer ses solutions au sein de produits fabriqués par des partenaires comme ASUS ou Seasonic : cartes graphiques et alimentations avec des ventilateurs Noctua… et cette teinte « marronnasse » ont ainsi vu le jour avec un certain succès commercial.
Le filament 3D : laisser la communauté expérimenter
L'idée a donc fleuri chez Noctua qu'il serait possible d'aller encore un peu plus loin en ne se limitant plus à quelques produits ici ou là. Non, grâce à l'impression 3D, Noctua souhaite laisser libre cours à la fantaisie des utilisateurs.
Noctua illustre de belles réalisations 3D. ©Noctua
Prusa et Noctua ont donc signé un partenariat afin que la première mette sur le marché des filaments d'impression 3D sous la marque de la seconde. Deux types de filaments PLA sont ainsi disponibles : en « beige » ou en « marron » afin de reprendre les deux couleurs phares de la société autrichienne. Des filaments à utiliser dans votre imprimante 3D pour un résultat « impeccable ».
Mieux, Noctua met en lien plusieurs modèles 3D sur le site Printables.com et la communauté est bien sûr invitée à participer. Ainsi, on peut découvrir de petits accessoires « beige/marron » comme des conduits de ventilation, des patins anti-vibrations… À l'heure où nous écrivons ces lignes, la liste est encore courte (12 produits), mais gageons qu'elle s'allonge rapidement.