Le LinkStation Graphics Card Expansion Dock se présente sous la forme d’un boîtier en aluminium semi-ouvert, conçu pour favoriser la circulation d’air. Il offre deux méthodes de connexion, à savoir le port Oculink, qui assure un débit de 64 Gbps, et le port USB4 fonctionnant à 40 Gbps tout en fournissant 100 W de charge inversée pour alimenter l'ordinateur portable durant son utilisation. Ugreen livre dans le coffret un câble USB4 de 0,8 mètre et un câble Oculink de 0,5 mètre.

Le boîtier peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 370 mm de longueur, avec possibilité de retirer le capot supérieur pour gagner de l'espace si nécessaire. Ugreen a intégré un slot PCIe 4.0 x16 destiné à accueillir les GPU de bureau récents. L'alimentation de 850 W répond aux normes ATX 3.1 et supporte les cartes haut de gamme des séries NVIDIA 40 et 50.