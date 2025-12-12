Le fabricant Ugreen présente le LinkStation Graphics Card Expansion Dock, un boîtier permettant de connecter une carte graphique de bureau à un ordinateur portable. Cet accessoire intègre une alimentation de 850 W et deux modes de connexion pour transformer un PC portable en véritable station de jeu.
Après s'être principalement fait connaître avec ses chargeurs et accessoires, Ugreen s'aventure sur le terrain du matériel informatique avec un dock d'extension pour carte graphique. Cet accessoire permet de connecter une carte graphique de bureau à un PC portable, une console portable ou un mini-PC, afin de transformer votre appareil en monstre de jeu sans changer de machine principale.
LinkStation : Ugreen dévoile un dock à double connectique pour s'adapter à différents appareils
Le LinkStation Graphics Card Expansion Dock se présente sous la forme d’un boîtier en aluminium semi-ouvert, conçu pour favoriser la circulation d’air. Il offre deux méthodes de connexion, à savoir le port Oculink, qui assure un débit de 64 Gbps, et le port USB4 fonctionnant à 40 Gbps tout en fournissant 100 W de charge inversée pour alimenter l'ordinateur portable durant son utilisation. Ugreen livre dans le coffret un câble USB4 de 0,8 mètre et un câble Oculink de 0,5 mètre.
Le boîtier peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 370 mm de longueur, avec possibilité de retirer le capot supérieur pour gagner de l'espace si nécessaire. Ugreen a intégré un slot PCIe 4.0 x16 destiné à accueillir les GPU de bureau récents. L'alimentation de 850 W répond aux normes ATX 3.1 et supporte les cartes haut de gamme des séries NVIDIA 40 et 50.
Tests de performances du LinkStation avec une RTX 5090
Pour démontrer les capacités de son dock, Ugreen a publié des résultats de tests comparatifs. Une carte RTX 5090 atteint 34 508 points au test Port Royal sur un PC de bureau, contre 30 164 points lorsqu'elle est connectée via le port Oculink du LinkStation sur un ordinateur portable. Ces résultats montrent que la connexion directe à la carte mère reste plus rapide, mais que le dock maintient un niveau de performance élevé pour une installation externe.
Le LinkStation affiche enfin un poids de 5,08 kg sur la balance et est actuellement commercialisé en Chine au prix de 2 299 yuans, soit environ 325 dollars.