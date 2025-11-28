Les développeurs de Memtest86+ ajoute également – c'est dans l'air du temps – un mode sombre pour son interface.
Revenu d'entre les morts en octobre 2022 au travers d'une nouvelle version pour laquelle tout le code a été réécrit, Memtest86+ fait toujours les beaux jours des spécialistes de matériel… et continue donc à se mettre au goût du jour.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Memtest86, 31 ans plus tard !
Près de deux ans après la sortie de la version 7.00 – elle-même débarquée plus d'un an après la version 6.00 – Memtest86+ passe donc la huitième. L'équipe de développement vient effectivement de lancer la 8.00.
À la base, le concept reste inchangé depuis la toute première mouture de cet outil diablement efficace pour dénicher des soucis matériels : au travers d'une longue phase de test sur tout un tas de paramètres, Memtest86+ se focalise en effet sur la détection des erreurs au niveau de la mémoire vive du système.
La toute première version du logiciel – alors Memtest86 – date effectivement de 1994 et, en 31 ans, c'est peu de dire que l'outil a aidé quantités d'utilisateurs à repérer pourquoi leur machine plantait de manière aléatoire, pourquoi Windows (ou Linux ne soyons pas sectaire) refusait de boucler un démarrage.
Mode sombre et température de la DDR5
Aujourd'hui, 31 ans après cette première mouture, Memtest86+ est toujours aussi redoutable pour dénicher les soucis techniques, mais ses développeurs se sont aussi mis en tête de renouveler le soft en intégrant un mode sombre.
- Add support for latest Intel CPUs
- Add support for latest AMD CPUs
- Faster detection for many-cores CPUs
- Added Temperature reporting on DDR5
- Added optional Dark Mode
- Fix DDR5 XMP 3.0 issue
- Better BadRAM support and reporting
- Better SPD detection on early ICHs
- Better support for VTxxx serial console
- Various refinements for Loongson µarch
- Bug fixes & optimizations
Ce n'est évidemment pas la seule modification et le journal de mise à jour ci-dessus met bien sûr l'accent sur la meilleure détection du SPD notamment et sur quelques corrections de bugs/optimisations. Il est aussi à noter la mise en place d'un système de retour sur la température de la DDR5. Toujours pratique.
Enfin, les développeurs soulignent la prise en charge des derniers processeurs, et ce, qu'ils soient en provenance d'Intel ou du concurrent de toujours, AMD.