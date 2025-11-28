Près de deux ans après la sortie de la version 7.00 – elle-même débarquée plus d'un an après la version 6.00 – Memtest86+ passe donc la huitième. L'équipe de développement vient effectivement de lancer la 8.00.

À la base, le concept reste inchangé depuis la toute première mouture de cet outil diablement efficace pour dénicher des soucis matériels : au travers d'une longue phase de test sur tout un tas de paramètres, Memtest86+ se focalise en effet sur la détection des erreurs au niveau de la mémoire vive du système.

La toute première version du logiciel – alors Memtest86 – date effectivement de 1994 et, en 31 ans, c'est peu de dire que l'outil a aidé quantités d'utilisateurs à repérer pourquoi leur machine plantait de manière aléatoire, pourquoi Windows (ou Linux ne soyons pas sectaire) refusait de boucler un démarrage.