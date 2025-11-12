Le verdict final appartiendra au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, après avis du Conseil général de l'économie. Trois scénarios sont possibles : soit il accorde un permis, les deux, ou aucun des deux. En attendant, le Bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques, basé à La Défense, supervise l'instruction du dossier. Alors, l'Alsace, futur terreau de la batterie électrique française ?