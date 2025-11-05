Le Steam Deck apprend enfin à faire la sieste sans couper ses téléchargements. Valve déploie, non sans une certaine lenteur, une fonction pour récupérer les jeux avec l'écran éteint, répondant aux prières de milliers de joueurs lassés de voir leur batterie fondre.
Avouez-le, vous avez déjà laissé votre Steam Deck branché toute la nuit, son écran agissant comme une veilleuse involontaire, juste pour finir l'installation d'un jeu. Cette époque, aussi absurde qu’énergivore, est bientôt révolue. Valve, dans un élan de clémence, s'attaque enfin à l'un des défauts les plus agaçants de sa console portable, une petite nuisance qui tapait sur les nerfs de sa communauté depuis le premier jour.
Fini le dilemme cornélien
Jusqu'à présent, la situation relevait du casse-tête. Lancer le téléchargement d'un titre volumineux imposait un choix douloureux : laisser l'écran allumé en luminosité minimale, drainant la batterie à une vitesse folle, ou accepter que la mise en veille de la console mette poliment fin au transfert de données. Certains aventuriers se réfugiaient sur le mode bureau pour contourner le problème, une solution peu élégante pour une machine pensée pour la simplicité.
Heureusement, les ingénieurs de Valve ont entendu les plaintes. La nouvelle mise à jour, actuellement en version d'essai, introduit un mode de basse consommation malin comme tout. Quand un téléchargement est en cours, un appui sur le bouton d'alimentation propose désormais d'éteindre l'écran tout en continuant le travail en coulisses. Le Wi-Fi et le stockage restent actifs, mais la dalle, grande consommatrice d'énergie, s'endort pour de bon.
Une fonction qui a réponse à tout
Valve a même pensé aux détails qui fâchent. Si la console n'est pas branchée, ce mode intelligent ne s'activera pas par défaut, mais une petite case à cocher dans les paramètres permet de forcer le destin. Mieux encore, si le niveau de batterie tombe sous la barre des 20%, la console basculera automatiquement en veille complète pour éviter la panne sèche. C'est simple, efficace, et on se demande presque pourquoi il a fallu attendre si longtemps.
Cette fonctionnalité est pour l'instant réservée aux testeurs des canaux bêta et aperçu de SteamOS. Le temps que Valve peaufine les derniers réglages, et tout le monde devrait pouvoir en profiter d'ici quelques semaines. Un peu de patience, la fin du gaspillage d'énergie est à portée de main.