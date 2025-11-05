Valve a même pensé aux détails qui fâchent. Si la console n'est pas branchée, ce mode intelligent ne s'activera pas par défaut, mais une petite case à cocher dans les paramètres permet de forcer le destin. Mieux encore, si le niveau de batterie tombe sous la barre des 20%, la console basculera automatiquement en veille complète pour éviter la panne sèche. C'est simple, efficace, et on se demande presque pourquoi il a fallu attendre si longtemps.

Cette fonctionnalité est pour l'instant réservée aux testeurs des canaux bêta et aperçu de SteamOS. Le temps que Valve peaufine les derniers réglages, et tout le monde devrait pouvoir en profiter d'ici quelques semaines. Un peu de patience, la fin du gaspillage d'énergie est à portée de main.