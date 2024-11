Du coup que faire ? Se contenter de Microsoft Defender ou installer un antivirus ?

La réponse dépend de vos besoins en matière de sécurité. Microsoft Defender reste une solution simple et efficace pour une protection basique. Mais si vous naviguez souvent sur des sites sensibles, recevez de nombreux emails ou utilisez des services bancaires en ligne, l'instalation d'un antivirus devient pertinent.

Les antivirus gratuits comme Avast ou Bitdefender Free offrent une protection avancée contre les malwares et le phishing. Ils ajoutent parfois des fonctions intéressantes, comme des protections contre les extensions malveillantes ou des bloqueurs de publicités intrusives. Mais leurs fonctions sont limitées, et certaines menaces sophistiquées ou fonctionnalités comme le contrôle parental ou le VPN ne sont disponibles que dans les versions payantes.

Les solutions payantes vont plus loin. Elles incluent des protections spécifiques pour les transactions bancaires, des outils de surveillance des données personnelles et même des options pour protéger plusieurs appareils avec un seul abonnement. Ces fonctionnalités sont idéales pour les familles ou ceux qui souhaitent une sécurité renforcée.

