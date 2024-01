AerCap, géant mondial qui loue ses avions à Air France, Lufthansa ou easyJet, a été victime d'une cyberattaque

Ce que l'on sait, c'est que slug détiendrait 1 to (1 000 go) de données d'AerCap, et promet de publier 5 Go d'informations au bout de 3 jours, puis 30 Go au bout d'une semaine. Si les pirates suivent leur plan et ne sont pas payés, ils pourraient publier le tout au bout de « deux semaines ». On ne sait pas encore à quelles données ils ont pu accéder.