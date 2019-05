Windows 10 va arrêter de suivre vos saisies clavier en navigation privée avec Chromium

Nouveau mode Incognito pour Windows 10 © Neowin

Le mode Incognito désactivera les saisies effectuées sur Chrome et Edge

La frappe prédictive ne fonctionnera plus avec ce nouveau réglage

Source : Neowin

va accentuer lades données personnelles danspar le déploiement prochain d'une nouvelle option de confidentialité.Le système d'exploitation va bloquer la sauvegarde des requêtes ou formulaires saisis au clavier sur les navigateurs équipés du moteur de rendu Chromium . Cela concerne aussi bien Google Chrome que la future version de Microsoft Edge, le navigateur intégré par défaut.Il faudra activer ledu navigateur, qui permet d'anonymiser les connexions et de ne pas conserver l'historique de navigation ou encore les mots de passe enregistrés lors des connexions à différents services.Si les utilisateurs du système seront ravis d'avoir une nouvelle couche de protection de leurs données personnelles, l'une des fonctions de Windows 10 sera impactée par ce nouveau dispositif.L'enregistrement de la saisie permet à Windows 10du clavier virtuel et de proposer des suggestions personnalisées de mots en cours de frappe. Avec cette option de confidentialité, le système d'exploitation n'utilisera plus les frappes à venir, mais également celles enregistrées au cours des précédentes sessions.Pour le moment en phase de test, elle sera rendue disponible au cours des prochains mois à l'ensemble des utilisateurs de Windows 10. Ils auront alors le choix entre une plus grande sécurité de leurs données ou un peu plus de confort au quotidien.