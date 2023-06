Des ISO pirates de Windows circulent... avec un malware intégré

La partition EFI est essentielle au bon fonctionnement des systèmes UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Elle contient l'ensemble des fichiers de démarrage et les informations nécessaires au chargement du système d'exploitation. Elle est la clef de voûte du processus de démarrage et de la gestion des périphériques dans les ordinateurs compatibles UEFI, c'est-à-dire de 80 % des machines du marché. Grâce à une interface plus moderne et flexible, elle permet un amorçage du système plus agréable que par le biais d'un BIOS traditionnel.