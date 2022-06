En version 103, Edge veut être le navigateur des gamers

Plus intéressant encore, les joueurs en streaming via le Game Pass pourront également profiter de la technologie Clarity Boost. Une fonctionnalité qui améliore de façon notable les graphismes et la résolution des jeux diffusés via un upscaling spatial, que ce soit sous Windows 11 et 10 ou sur tablettes Surface. Pour l’activer, il suffira de se rendre dans les options situées dans le menu en haut à gauche une fois le jeu lancé sous Edge 103.