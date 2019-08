La Apple Card n'acceptera pas les transactions en cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ne sont pas admises par Apple

Les iPhone « jailbreakés » sont également bannis d'Apple Card

Source : The Verge

Dans quelques jours seulement, les fans américains de la Pomme pourront souscrire à Apple Card , la carte de crédit lancée par la marque en association avec, et le compte bancaire qui y est associé. La solution sera entièrement intégrée à l'iPhone, évidemment compatible avec Apple Pay, et proposera une interface dédiée pour gérer au mieux ses dépenses et consulter son solde.Si Tim Cook a confirmé une disponibilité durant le mois d'août, sans donner de date précise, la banque, partenaire d'pour ce service, a déjàOn y apprend d'ores et déjà que les détenteurs de bitcoins et autresne pourront pas utiliser ces dernières avec leur compte. Goldman Sachs. Les adeptes des monnaies dématérialisées ne pourront pas non plus en acheter depuis leur compte.La banque stipule en outre qu'ou des jetons de casino. Si la pratique peut surprendre de notre côté de l'Atlantique, on retrouve des mesures similaires dans de nombreux établissements bancaires aux États-Unis.stipule également que les appareils débloqués ne pourront pas souscrire à l'offre Apple Card. Ils se verront automatiquement refuser l'utilisation de la carte de crédit si elle a été préalablement enregistrée dans le smartphone.Si cette interdiction peut être due au fait qu'Apple interdit le «» de ses appareils, on imagine aussides informations bancaires stockées dans le téléphone.Enfin, le contrat indique qu', ce qui empêche de fait le partage d'un seul et unique moyen de paiement, pour un couple par exemple. Chaque membre du foyer devra donc posséder, ce qui fera plaisir à Tim Cook, déterminé à transformer Apple en véritable société de services