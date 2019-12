Ça y est, Opera GX est disponible sur macOS

À télécharger : Opera GX pour Windows

Le groupe Opera n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui la disponibilité, encore en early access, de son navigateur Opera GX sur MacOS.Souvenez-vous, il y a quelques mois, Opera profitait de l'E3 2019 pour lancer son navigateur web aux ambitions gaming : un certain Opera GX . Un navigateur web dont on apprenait le mois dernier l'arrivée imminente sur MacOS Opera GX est donc désormais effectivement disponible pour tous les utilisateurs sous MacOS, et sa version de test a permis aux créateurs de recueillir le feedback d'utilisateurs de plus de 16 contrées différentes. Evidemment, ce sont les américains qui ont le plus contribué à la mise au point de cette version.» indique ainsi Opera sur son blog officiel.Pour l'occasion, Opera a également précédé à une étude aux Etats-Unis, visant à mieux comprendre les habitudes des gamers. Ainsi, selon le panel interrogé par le groupe, 82 % des joueurs évoluent sur Windows, contre 14 % sur iOS (et 4 % sur d'autres systèmes). Du côté des jeux les plus joués, les grands gagnants sont, mais aussietUne étude qui démontre également que les joueurs américains adorent pouvoir personnaliser l'interface utilisateur de leur navigateur web, ce que propose justement Opera GX, avec de nombreuses options esthétiques d'une part, mais aussi des choix de gestion de ressources, pour limiter l'utilisation du CPU ou de la RAM par exemple.