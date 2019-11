Le navigateur pour joueurs Opera GX va débarquer sur macOS, la bêta en approche

Opera GX bientôt sur MacOS

Source : Opera Blog

En juin dernier, Opera profitait de l'E3 2019 pour lancer son navigateur Web « pour gamers », un certain Opera GX . Un navigateur alors lancé ensur Windows.Aujourd'hui, Opera n'est pas peu fier d'annoncer que ce même Opera GX arrivera très prochainement en version MacOS. Mieux encore, il est possible de s'inscrire dès à présent (avant le 19 novembre) à cette adresse pour tester très bientôt la version bêta de ce nouveau navigateur.Rappelons que Opera GX offre diverses fonctionnalités très « gaming », avec notamment la possibilité de fixer des limites en termes d'utilisation de CPU et de RAM, pour ne jamais plomber subitement les performances de la machine.