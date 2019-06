Opera GX, le navigateur Web pour gamers, se montre à l'E3

Le navigateur Web taillé pour les gamers

Source : Windows Central

Pour l'heure disponible en early access (pour Windows uniquement),est un tout nouveau navigateur Web, à forte tendance « gaming », dont l'ambition est d'être utilisé par quelques-uns des 1,2 milliard de joueurs PC sur la planète.Pour cela, Opera a doté son navigateur Web de, à commencer par la possibilité de fixer des limites en termes d'utilisation de CPU et de RAM. De cette manière, le navigateur ne pourra jamais franchir les limites fixées par l'utilisateur et plomber les performances de la machine.À cela s'ajoutent, un espace au sein duquel on pourra retrouver les dernières informations relatives au jeu vidéo.Pour ceux qui souhaitent télécharger la version Windows de Opera GX (en early access), c'est par ici