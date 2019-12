Opera 55 implémente une fonctionnalité qui force le mode sombre sur n'importe quel site

À télécharger : Opera 55 pour Android

Un mode sombre ultra paramétrable

Tous les sites web compatibles

Source : Opera

Un nouveau mode sombre totalement repensé fait son apparition sur le navigateur Android , avec la possibilité de forcer la main à n'importe quelle page web.Le navigateur promet un « dark mode » remis au goût du jour offrant une «» qu'auparavant sur nos smartphones. Les développeurs sont repartis de zéro pour retravailler sur des bases saines et il faut admettre que le résultat semble particulièrement convainquant.Cette nouvelle fonctionnalité est hautement paramétrable, elle permet bien sûr d'activer ou désactiver le mode sombre, mais aussi de régler la température de la couleur, le chaud étant plus reposant que le froid (on salue au passage la lumière bleue qui abîme nos yeux et nous empêche de dormir).Il est également possible de régler le «» : concrètement, l'utilisateur peut choisir à quel niveau d'intensité il souhaite utiliser le mode sombre. Avec le paramètre poussé au maximum, on se retrouve ainsi avec ce qu'Opera appelle un «».Le mode sombre ne s'applique pas seulement à l'interface du navigateur. L'une des principales nouveautés est qu'Opera peut désormais forcer n'importe quelle page web à passer en mode sombre, comme Chrome en desktop depuis quelques mois . Auparavant, l'application ne supportait que les sites qui avaient prévu un dark mode dans leur CSS (soit une très grande minorité).Bref, votre mobile aura rarement émis aussi peu de lumière. En plus d'être plus agréable pour les yeux, notamment quand on est dans le noir, cela rend aussi service à la batterie de votre smartphone, qui va gagner en autonomie. Il est même possible de programmer la mise en place du mode sombre à partir d'une certaine heure.Opera bénéficie de quelques ajouts supplémentaires avec cette 55mouture pour Android. La présentation des résultats et actualités a été modifiée, et supporte notamment mieux le mode paysage sur tablette. Un swipe sur la barre du bas permet aussi de basculer rapidement d'un onglet à l'autre sans avoir à passer par le gestionnaire. Opera est par ailleurs désormais totalement compatible avec Android 10 , la dernière mise à jour majeure du système d'exploitation mobile de Google.