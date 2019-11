Opera 65 améliore le blocage du pistage et revoit sa barre d'adresse

Du nouveau pour le tracker et la barre d'adresse

Lire aussi :

Le navigateur Opera va embarquer nativement la possibilité de payer en bitcoins sur Android



Source : Blog Opera

Le groupe Opera n'est pas peu fier d'annoncer la disponibilité de la nouvelle version du navigateur web du même nom. Un Opera 65 qui embarque évidemment diverses nouveautés et autres optimisations.Parmi celles-ci, Opera met en avant de nouvelles options concernant le tracker intégré, qui permet désormais de savoir précisément (et facilement) quels sont les trackers qui ont été bloqués. Ce dernier est évidemment paramétrable en fonction de chaque site web si l'utilisateur le souhaite et s'appuie sur EasyPrivacy Tracking Protection List.Opera 65 dispose également d'une « nouvelle » barre d'adresse. Par exemple, lorsque l'on rentre une nouvelle adresse, la page web affichée à l'écran est assombrie pour un meilleur confort visuel. La présentation de la liste déroulante a également changé, et les noms des sites Web sont maintenant affichés en premier, suivis des hyperliens.À noter que l'affichage des signets a lui aussi été retouché. Les plus curieux peuvent retrouver le changelog complet (en anglais) à cette adresse.