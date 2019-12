Firefox Preview 3.0, la nouvelle version prévue pour 2020 protègera bien mieux du tracking

À télécharger

La protection contre le tracking reste l'élément clé de la nouvelle version. Le blog de Mozilla explique son fonctionnement : il est possible de choisir entre deux niveaux de protection, « Standard » et « Strict ». Pendant la navigation, l'icône d'un bouclier est indiqué dans la barre d'adresse. Normalement noir, il devient bleu lorsqu'il empêche activement lesde fournir des informations sur l'activité de l'internaute. L'application peut alors fournir différentes informations sur les trackers en question.Firefox Preview autorise le blocage du tracking depuis sa création. Cette version instaure en revanche la possibilité de personnaliser cette fonctionnalité en autorisant ou en bloquant le tracking de sites spécifiques. Toujours dans le domaine de la confidentialité, Firefox Preview permet également d'ouvrir certains liens dans des onglets privés par défaut, et d'effacer automatiquement les données de navigation à la fermeture de l'application. Celle-ci permet aussi de synchroniser ces différents paramètres via Firefox Sync Cette mise à jour donne en outre la possibilité de bloquer la diffusion de musique ou de vidéo en arrière-plan , des techniques parfois utilisées sur les publicités en ligne.Sur l'interface, il est possible de déplacer la barre d'outils en bas ou en haut, et de la faire disparaître lorsque l'internaute fait défiler l'écran. Certaines touches d'options comme les marque-pages, traditionnellement placées à côté de la barre d'adresse ont été supprimées. Il faut désormais ouvrir le menu pour disposer de ces fonctionnalités.L'ensemble des informations sont disponibles sur la page dédiée à l'application . Mozilla Preview continue de recevoir des améliorations malgré le lancement prévu d' un tout nouveau navigateur, Fenix , à l'horizon 2020.Mozilla est en train de basculer progressivement ses développeurs sur la conception de cette nouvelle application mobile. À terme, que va devenir Preview ?