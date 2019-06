Firefox : une version repensée de l'app Android prévue pour l'automne

Mozilla Firefox rebirth

Plus léger, plus rapide, plus sécurisé

Source : Neowin

Les plus impatients peuvent toutefois dès à présent tester une version « preview » de cette future version du navigateur Web made inParallèlement à Firefox Focus , lancé il y a plus de deux ans, Mozilla a également œuvré sur son, qui promet notamment une sécurité accrue et une meilleure gestion de la vie privée.», explique Mozilla.Ce dernier explique ainsi vouloir combiner le meilleur de Firefox Focus (légèreté, sécurité...) et le meilleur du navigateur Web classique signé Mozilla. Un nouveau système animé parLe futurpromet ainsi d'être plus rapide que jamais et Mozilla annonceà n'importe quelle version précédente. On y retrouvera aussi un nouveau design, très épuré, une nouvelle fonction Collections, mais aussi un mode « Tracking Protection » qui sera activé par défaut.», promet Mozilla.Les plus impatients peuvent d'ores et déjà télécharger une préversion de ce futur Firefox pour Android, en se rendant directement à cette adresse . Ceux qui préfèrent attendre sagement la version finale devront patienter encore quelques mois.