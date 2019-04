Mozilla abandonne peu à peu Firefox mobile pour se concentrer sur Fenix

Firefox mobile est abandonné petit à petit par Mozilla

Le lancement de Fenix est prévu pour 2020

Une page se tourne pour. Le célèbre navigateur de la fondationest de plus en plus délaissé par les équipes de développement et les quelques mises à jour déployées ces derniers mois sont principalement destinées à corriger les bugs majeurs, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités.Selon Android Police , la raison à ce désintérêt est le développementappelé Fenix Ce logiciel sera conçu de zéro pour s'adapter aux toutes dernières technologies du web. Il profitera d'un, Gecko View, qui peut gérer des éléments en réalité virtuelle, en plus de l'affichage des différentes composantes d'une page web, et offrir une meilleure prise en charge de la confidentialité des données.Un document posté sur la plateforme d'assistance de Firefox montre quedans les équipes de développement de Mozilla. Firefox 67 et 68 pour Android seront publiés comme prévu respectivement le 14 mai et le 9 juillet, mais à partir de cette dernière version, les mises à jour ne constitueront plus qu'en des patchs de sécurité.Les développeurs seront réaffectés progressivement sur Fenix. Mozilla espère arriver à livrer une version finale au grand public dans le. Pour l'heure, des versions de test sont disponibles pour les développeurs et les utilisateurs avertis, et Mozilla a encore quelques mois pour peaufiner son nouveau logiciel.